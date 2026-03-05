कल इस राज्य के स्कूल रहेंगे बंद, इस वजह से सरकार ने छुट्टी का किया ऐलान

UP School Holiday News: उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के बाद भी दो दिन तक स्कूलों में छुट्टी का आदेश दिया है. आइए जानते हैं सरकार ने छुट्टी का ऐलान क्यों किया है?

Published date india.com Published: March 5, 2026 4:43 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
up school holiday news
up school holiday news

UP School Closed News: उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के त्योहार को देखते हुए छात्रों के लिए अच्छी खबर दी है. सरकार ने 5 और 6 मार्च 2026 को भी कई जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है. इससे पहले 2 से 4 मार्च तक छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन अब नई घोषणा के बाद छात्रों को लंबा होली ब्रेक मिल गया है. यह फैसला राज्य सरकार की तरफ से जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को भेजे गए निर्देश के बाद लिया गया है. होली के समय उत्तर प्रदेश के कई शहरों और कस्बों में काफी भीड़ रहती है. लोग एक-दूसरे से मिलने जाते हैं, यात्रा भी ज्यादा होती है और बाजारों में भी भीड़ बढ़ जाती है. ऐसे माहौल में छात्रों, शिक्षकों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए छुट्टी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इससे परिवारों को भी त्योहार आराम से मनाने का समय मिल जाता है.

किन स्कूलों में लागू होगा यह आदेश

सरकार का यह आदेश सभी सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा. यानी ज्यादातर स्कूलों में इन तारीखों पर पढ़ाई नहीं होगी. कई जिलों के अधिकारियों ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी है. आगरा, प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर और पीलीभीत जैसे जिलों में प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन दिनों स्कूल बंद रहेंगे.

हालांकि कुछ जगहों पर अभिभावकों ने यह भी कहा कि छुट्टी की सूचना थोड़ी देर से मिली. कई स्कूलों ने मैसेज तब भेजा जब कुछ छात्र सुबह घर से स्कूल के लिए निकल चुके थे. इससे थोड़ी उलझन जरूर हुई, लेकिन बाद में ज्यादातर स्कूलों ने साफ कर दिया कि छुट्टी रहेगी. इसलिए अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे स्कूल के ऑफिशियल ऐप या मैसेज पर नजर रखें ताकि सही जानकारी समय पर मिल सके.

क्यों बढ़ाई गई होली की छुट्टी?

उत्तर प्रदेश में होली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं होता. खासकर ब्रज क्षेत्र जैसे मथुरा और वृंदावन में होली कई दिनों तक अलग-अलग तरीकों से मनाई जाती है. इसके अलावा पूर्वांचल और दूसरे इलाकों में भी होली के बाद मिलने-जुलने और उत्सव का दौर चलता रहता है. होली के दौरान सड़कों पर भी काफी भीड़ रहती है. लोग रंग खेलने के लिए बाहर निकलते हैं और कई जगह कार्यक्रम भी होते हैं. ऐसे में छोटे बच्चों का रोज स्कूल जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसके अलावा बहुत से छात्र और शिक्षक अपने गांव या दूसरे शहरों में त्योहार मनाने के लिए जाते हैं. अगर स्कूल खुले भी रहें तो अक्सर उपस्थिति कम रहती है. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

परीक्षा और स्कूल खुलने की तारीख

प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि इन छुट्टियों का असर बोर्ड परीक्षाओं पर नहीं पड़ेगा. अगर 5 और 6 मार्च को किसी बोर्ड या अन्य परीक्षा की तारीख तय है, तो वह अपने समय पर ही होगी. ऐसे में जिन छात्रों की परीक्षा है या जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, उन्हें स्कूल या परीक्षा केंद्र जाना होगा.

अगर पूरे कैलेंडर की बात करें तो 2 और 3 मार्च को होलिका दहन के कारण छुट्टी रही, 4 मार्च को मुख्य होली का अवकाश था. इसके बाद 5 और 6 मार्च को अतिरिक्त छुट्टी दी गई है. फिर 7 मार्च शनिवार और 8 मार्च रविवार होने की वजह से वीकेंड भी मिल गया. इस तरह कई छात्रों को लगभग एक हफ्ते का ब्रेक मिल गया है. अब ज्यादातर स्कूलों में पढ़ाई 9 मार्च 2026, सोमवार से फिर से शुरू होने की उम्मीद है. इसलिए बेहतर होगा कि अभिभावक एक बार अपने बच्चों के स्कूल से छुट्टियों की सही जानकारी जरूर चेक कर लें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Uttar Pradesh की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.