अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले UP के हर सरकारी स्कूल में होगा गर्ल्स टॉयलेट, जानिए वर्तमान में क्या है स्थिति, केंद्र ने सभी राज्यों से मांगा एक्शन प्लान
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों/महिलाओं के लिए अलग शौचालय (गर्ल्स टॉयलेट) की सुविधा सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है. यह काम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day) 8 मार्च 2026 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यह निर्देश केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को जारी किया गया है. शिक्षा मंत्रालय ने पिछले सप्ताह में मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि 8 मार्च 2026 तक सभी लड़कियों वाले और सह-शिक्षा वाले स्कूलों में कार्यात्मक लड़कियों के शौचालय उपलब्ध कराए जाएं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2025 में मुख्य सचिवों की बैठक में इस पर जोर दिया था.
UDISE+ 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार, देश में 14.71 लाख स्कूलों में से 97.3% में लड़कियों के शौचालय हैं, लेकिन 2.7% (लगभग 39,729 स्कूल) में यह सुविधा नहीं है या कार्यात्मक नहीं है. केंद्र ने सभी राज्यों से एक्शन प्लान मांगा है ताकि 8 मार्च तक 100% कवरेज हो.
यूपी में स्थिति
उत्तर प्रदेश में लाखों सरकारी स्कूल हैं. पिछले वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ विद्याालय अभियान के तहत बड़े पैमाने पर शौचालय बने, लेकिन कई जगह रखरखाव, पानी, सफाई और उपयोगिता की समस्या बनी हुई है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले भी पिंक टॉयलेट, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग जैसी सुविधाएं शुरू की हैं, लेकिन अब स्कूलों में फोकस बढ़ा है.
यूपी सहित सभी राज्य मार्च 8, 2026 तक सैचुरेशन (पूर्ण कवरेज) सुनिश्चित करेंगे. इसमें नए निर्माण, पुराने शौचालयों की मरम्मत, पानी की व्यवस्था, सफाई कर्मी, हैंडवाश, और जहां जरूरी हो सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन व डिस्पोजल सिस्टम शामिल हैं.
महत्व और प्रभाव
लड़कियों की शिक्षा पर असर: शौचालय की कमी लड़कियों में स्कूल छोड़ने (dropout), अनुपस्थिति (absenteeism) और मासिक धर्म के दौरान परेशानी का बड़ा कारण है. अध्ययनों से पता चलता है कि अलग, साफ और सुरक्षित शौचालय से लड़कियों की उपस्थिति 20-30% तक बढ़ सकती है.
स्वास्थ्य और सुरक्षा: खुले में शौच से संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) और अन्य बीमारियां होती हैं. स्कूलों में बेहतर सुविधा से लड़कियां सुरक्षित महसूस करती हैं और पढ़ाई पर फोकस कर पाती हैं.
कार्यान्वयन: बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है. जहां स्कूलों में जगह कम है, वहां मॉड्यूलर/प्रिफैब्रिकेटेड यूनिट लगाई जा सकती हैं. रखरखाव के लिए SMC (स्कूल मैनेजमेंट कमिटी) को शामिल किया जाएगा.
यह पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन और SDG-4 (शिक्षा) तथा SDG-5 (लैंगिक समानता) से जुड़ी है. इससे यूपी की करोड़ों लड़कियों के लिए शिक्षा का रास्ता आसान बनेगा.
