UP Schools Reopen: उत्तर प्रदेश में क्लास 1 से 8 तक के स्कूल 10 फरवरी से खुल रहे है और इसको लेकर यूपी सरकार ने शनिवार को गाइडलाइन जारी किया है. इस गाइडलाइन में राज्य के सभी प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों के साथ परिषदीय और अपर प्राइमरी स्कूल भी शामिल हैं. जारी गाइडलाइन के अनुसार, हर क्लास में 50 फीसदी स्टूडेंट्स ही मौजूद रहेंगे और सभी बच्चों को मिड-डे मील दिया जाएगा. वहीं गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूलों की कैंटीन बंद रहेंगी.

यूपी सरकार के जारी गाइडलाइन के मुताबिक, कक्षावार दिन तय किए गए हैं, जिसमें क्लास 6 के स्टूडेंट्स सोमवार व गुरुवार, क्लास 7 के स्टूडेंट्स मंगलवार व शुक्रवार और क्लास 8 के स्टूडेंट्स बुधवार व शनिवार को स्कूल जाएंगे. इसी तरह क्लास 1 और 5 के स्टूडेंट्स सोमवार व गुरुवार को, कक्षा 2 व 4 के मंगलवार व शुक्रवार को और कक्षा 3 के बुधवार व शनिवार को स्कूल जाएंगे.

इसके साथ ही अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद ही छात्र-छात्राओं को स्कूल में पढ़ने की इजाजत होगी. कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 10 फरवरी से और कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 1 मार्च से खुल जाएंगे.

UP Govt issues guidlines for reopening of schools for classes 6-8 from Feb 10 and from March 1 for students of classes 1-5. pic.twitter.com/OQmwRTqtIi

— ANI UP (@ANINewsUP) February 7, 2021