By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
यूपी के इस शहर में 20 जनवरी तक बंद रहेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल, जानें योगी सरकार ने क्यों लिया यह फैसला
Schools Closed In Prayagraj: उत्तर प्रदेश में सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल 16 जनवरी से खुलेंगे. हालांकि प्रयागराज के डीएम ने आदेश जारी कर जिले में स्कूलों की छुट्टियां 20 जनवरी तक बढ़ा गई हैं.
इन दिनों भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है. जमा देने वाली ठंड की वजह से बीते कई दिनों से स्कूल बार-बार करने पड़ रहे थे. हालांकि अब ठंड में कुछ कमी देखने को मिली है और यूपी के कई जिलों में दिनभर अच्छी धूप भी खिल रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार मकर संक्रांति के बाद 16 जनवरी से स्कूल खोलने की तैयारी है. सरकारी स्कूलों में 31 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियां शुर हुई थी, जिनका आखिरी दिन 14 जनवरी है.
जिले में 20 जनवरी तक स्कूल बंद
हालांकि यूपी का एक जिला ऐसा है जहां 16 जनवरी को स्कूल नहीं खुलेंगे. यह जिला प्रयागराज है, जहां के डीएम श्री मनीष कुमार वर्मा के आदेश पर 16 से 20 जनवरी तक 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है. डीएम ने इस आदेश का बहुत सख्ती से पालन करने के लिए कहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इससे पहले ठंड की वजह से केवल 8वीं तक के स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान हुआ था.
डीएम के आदेश में क्या है?
आदेश के मुताबिक, प्रयागराज के डीएम ने जिले में माघ मेले के बड़े स्नान आयोजन, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर स्नान के चलते यह फैसला लिया है. मेले की वजह शहर में बढ़ती भारी भीड़, ट्रैफिक की समस्या और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी जगहों के कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में 16 से 20 जनवरी 2026 तक छुट्टी का ऐलान किया है.
संगम में उमड़े लाखों श्रद्धालु
मकर संक्रांति को देखते हुए त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंगलवार से ही आना शुरू कर दिए थे. दिनभर मेले में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने रास्तों को बदल दिया है. अधिकारियों का मानना है कि मंगलवार के दिन 25 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबती लगाई है और मकर संक्रांति के मौके पर यानि 14 और 15 जनवरी को 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर सकते हैं.