उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और आगरा सहित शहरों ने 10 अक्टूबर को मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के कारण बारहवीं कक्षा तक के सभी बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए है.राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोमवार को 12 वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल को बंद करने का फैसला किया है. रविवार की देर शाम जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई.

Uttar Pradesh | Cities including Lucknow, Noida, Gaziabad, Kanpur & Agra shut schools for all children up to class XII owing to a warning of heavy rainfall issued by the weather department for Oct 10. The state has already been witnessing incessant rainfalls in the past few days

