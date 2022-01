UP,Uttar Pradesh, schools, 10th class, covid,UP NEWS, लखनऊ: कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बदलती परिस्थितियों व्यापक जनहित के दृष्टिगत स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार नया कोविड दिशानिर्देश जारी किया गया है. नए दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया है, जिसके तहत 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अधिकारियों की उच्चस्तरीय टीम-09 को निर्देश दिए कि 10वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित किया जाए और 11-12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को केवल टीकाकरण के लिए ही विद्यालय बुलाया जाए, टीकाकरण तिथि व अगले दिवस इन बच्चों को अवकाश दिया जाए. बृहस्पतिवार से कोरोना कर्फ्यू अब रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा.Also Read - Maharashtra में COVID19 के 26,538 नए नए केस, 15 फरवरी तक यूनिवर्सिटी और कॉलेज रहेंगे बंद

मुख्यमंत्री ने शेष अवधि में 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों की कक्षाएं केवल ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने को कहा है, आंगनबाड़ी के बच्चों का पोषाहार उनके घर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिए हैं और कहा कि इन बच्चों को केंद्र न बुलाया जाए

All government and private schools will remain closed up to class 10 till January 16: CMO

