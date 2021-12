Winter Vacation in UP: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने प्राइमरी, मिडिल और जूनियर हाईस्कूल के लिए विंटर वेकेशन की छुट्टियों (Winter Vacation in UP Schools) का ऐलान कर दिया है. विभाग द्वारा जारी ऐकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक 31 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच विंटर वेकेशन जारी रहेगी. इस बीच 15 जनवरी 2022 से स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा. इस बीच देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच स्कूलों की छुट्टी प्रशासन के लिए राहत की बात है.Also Read - Coronavirus in India: कोरोना संक्रमण बन रहा खतरा! 24 घंटे में 13,154 लोग हुए संक्रमित

दिल्ली में भी बंद हुए थे स्कूल

राजधानी दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों को बंद कर दिया गया था. दिल्ली में आप सरकार द्वारा अभी यैलो अलर्ट जारी किया जा चुका है. वहीं स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों की समीक्षा जारी है और जल्द ही स्कूलों को बंद करने का ऐलान भी किया जा सकता है.

2022 में कितनी होगी छुट्टियां

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक वर्ष 2022 में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 237 दिनों तक कक्षाएं संचालित की जाएंगी. वहीं रविवार मिलाकर कुल 113 दिनों तक की छुट्टियां (Winter Vacation in UP) मिलेंगी. वहीं बोर्ड परीक्षा के लिए भी 15 दिन की छुट्टी निर्धारित की गई है. इस बाबत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव ने केवल बेसिक शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Basic Education Department) के स्कूलों को अधिकारिक सूचना जारी कर दी है.