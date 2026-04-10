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UP में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, SIR के बाद मतदाता सूची में 13.39 करोड़ वोटर्स- जानिये कैसे चेक करेंगे अपना नाम
HOW TO CHECK YOUR NAME IN UP VOTER LIST 2026: उत्तर प्रदेश के मतदाता EPIC नंबर, मोबाइल नंबर या पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल करके फाइनल वोटर्स लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं.
UP SIR Final List: उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. SIR के बाद यूपी में अंतिम मतदाता सूची में 13.39 करोड़ वोटरों के नाम हैं. ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, SIR प्रॉसेस पूरा होने के बाद वोटरों की कुल संख्या 6 जनवरी को 12.55 करोड़ से बढ़कर 13.39 करोड़ हो गई है. रिवाइज्ड लिस्ट में 7.13 करोड़ पुरुष वोटर, 6.09 करोड़ महिला वोटर और 4,206 थर्ड जेंडर वोटर हैं, जिनमें हर 1,000 पुरुषों पर 834 महिलाएं हैं. खास बात यह है कि रिवीजन के दौरान 18+ उम्र के 17.63 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं. यह लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रॉसेस पूरा होने के बाद पब्लिश की है. नागरिक अब voters.eci.gov.in जैसे ऑफिशियल पोर्टल्स के जरिए अपना नाम ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं.
एक हफ्ते तक डिटेल वेरिफाई करने का मौका
1 जनवरी, 2026 को क्वालिफाइंग तारीख मानकर तैयार की गई फाइनल वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO), डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस और तय पोलिंग सेंटर समेत डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस में जारी कर दी गई हैं. रोल एक हफ्ते तक पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए खुले रहेंगे. इस दौरान वोटर्स अपने नाम और डिटेल्स वेरिफाई कर सकेंगे. वोटर्स डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, प्रयागराज वेबसाइट और चीफ इलेक्शन ऑफिसर, उत्तर प्रदेश वेबसाइट के जरिए भी लिस्ट ऑनलाइन देख सकते हैं.
जरूरी डिटेल्स रखें अपने पास
आने वाले चुनावों से पहले यह अपडेट बेहद जरूरी है. वोटर्स को सलाह दी जाती है कि वे EPIC नंबर, मोबाइल नंबर या पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी डिटेल्स ध्यान से चेक करें.ऑफिशियल अपडेट के मुताबिक, वोटर अब ECI के वोटर सर्विस पोर्टल के जरिए फाइनल लिस्ट देख सकते हैं.
UP वोटर लिस्ट 2026 में कैसे चेक करें अपना नाम (HOW TO CHECK YOUR NAME IN UP VOTER LIST 2026)
उत्तर प्रदेश में वोटर कई तरीकों से फाइनल इलेक्टोरल रोल में अपना नाम चेक कर सकते हैं…
1. EPIC नंबर (वोटर ID) के जरिए
- सबसे पहले इलेक्टोरल सर्च पोर्टल पर जाएं
- इसके बाद EPIC नंबर डालें
- कैप्चा भरें और सर्च करें
2. मोबाइल नंबर के जरिये
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें
- OTP से वेरिफाई करें
3. पर्सनल डिटेल्स के ज़रिए:
- नाम, पिता का नाम, DOB, जिला और राज्य डालें
- रिकॉर्ड चेक करने के लिए कैप्चा सबमिट करें
- पूरी वोटर लिस्ट PDF डाउनलोड करें
आप ऑफिशियल ECI पोर्टल से जिलेवार या विधानसभावार वोटर लिस्ट PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं.
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश चुनें
- जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें
- ‘SIR फाइनल रोल 2026’ चुनें
- PDF को रेफरेंस के लिए डाउनलोड करें और सेव करें
- फाइनल रोल में जरूरी अपडेट
- अपडेट की गई वोटर लिस्ट में SIR प्रॉसेस के दौरान किए गए बदलाव शामिल हैं.
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