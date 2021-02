UP, Road accident, up news, Jaunpur, Varanasi, uttar pradesh, जौनपुर: यूपी में आज मंगलवार को अलसुबह एक भयंकर सड़क हादसे (Road accident) में छह लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 11 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है. वहीं इस हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है और घायलों के इलाज में मदद के निर्देश दिए हैं. Also Read - नेपाल ने UP को भेजा खतरे का अलर्ट, झील में आईं दरारें, शारदा नदी के क‍िनारे के 50 से अधिक गांवों में बाढ़ का खतरा

जानकारी के मुताबिक, जौनपुर(Jaunpur)-वाराणसी (Varanasi) मार्ग पर जलालपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के ट्रक और एक यात्री (पिकअप) वाहन में भिड़ंत हो गई जिससे उसमें सवार छह लोगों की मौके पर मौत हो गई. इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 8 को मामूली चोटें आई हैं. पुलिस ने यह जानकारी दी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने जौनपुर जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. मुख्‍यमंत्री ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंच कर पीड़ितों की हर संभव मदद करने तथा दुर्घटना में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं.

पुलिस के अनुसार यात्री वाहन में कुल 17 लोग सवार थे और वाराणसी में किसी का दाह संस्कार करने के बाद लौट रहे थे. घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधीक्षक (नगर) संजय कुमार ने बताया कि जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी 112 वर्ष की बुजुर्ग धनदेई देवी की मौत हो गई थी.

Six people died, few injured after a pickup vehicle returning from Varanasi collided with a truck at around 3 am in Jaunpur. One critically injured patient is being taken to Varanasi. Case registered & probe on: Manish Kumar Verma, DM Jaunpur pic.twitter.com/iEziWjrYbb

— ANI UP (@ANINewsUP) February 9, 2021