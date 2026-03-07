Hindi Uttar Pradesh

Up Smart Meter Warning Balance In Minus Electricity Cuts

UP में इन लोगों के घरों की कट सकती है बिजली, पावर कार्पोरेशन ने जारी किया नोटिस

यूपी में पावर कार्पोरेशन ने एक चेतावनी जारी की है. विभाग का कहना है कि बैलेंस निगेटिव होने पर बिजली कनेक्शन कट सकता है. आइए जानते हैं पूरी खबर...

अगर किसी को बिल नहीं मिल रहा है तो वे 1912 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. (Photo from Freepik)

यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है. लाखों उपभोक्ता अब इस नई व्यवस्था से जुड़े हैं. इस बीच, पावर कार्पोरेशन ने स्मार्ट मीटर कनेक्शनधारकों को एक चेतावनी जारी की है. विभाग ने साफ कहा है कि जिन उपभोक्ताओं का मीटर प्रीपेड मोड में चल रहा है, उन्हें अपने मीटर अकाउंट का बैलेंस निगेटिव नहीं होने देना चाहिए. अगर बैलेंस शून्य से नीचे चला जाता है, तो बिजली कनेक्शन ऑटोमैटिक कट सकता है. अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में अब तक करीब 76 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 69.88 लाख मीटर प्रीपेड सिस्टम पर काम कर रहे हैं.

SMS-ऐप से मिलती है बैलेंस की जानकारी

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अपने बैलेंस और बिजली खपत की जानकारी आसानी से मिल सके, इसके लिए पावर कार्पोरेशन ने कई सुविधाएं भी दी हैं. उपभोक्ताओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से लगातार अलर्ट भेजे जाते हैं. जब मीटर का बैलेंस 30 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और शून्य के करीब पहुंचता है, तब उपभोक्ताओं को संदेश के जरिए सूचना दी जाती है ताकि वे समय रहते रिचार्ज कर सकें. इसके अलावा, उपभोक्ताओं को बिजली का बिल भी मोबाइल पर उपलब्ध कराया जाता है. अगर किसी को बिल नहीं मिल रहा है तो वे 1912 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वहीं ‘यूपीपीसीएल स्मार्ट कंज्यूमर ऐप’ के जरिए उपभोक्ता दिन-प्रतिदिन और यहां तक कि घंटे-घंटे की बिजली खपत की जानकारी भी देख सकते हैं.

गलत अपडेटिंग से उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी

जहां एक तरफ स्मार्ट मीटर को बिजली प्रबंधन के लिए आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था माना जा रहा है. वहीं कुछ जगहों पर तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है. उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गांव हसनपुर लुहारी में स्मार्ट मीटर की गलत अपडेटिंग के कारण कई उपभोक्ता परेशान हो गए हैं. करीब 7 महीने पहले गांव में बिजली विभाग ने घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया था. हालांकि, कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया था और उन्होंने अपने घरों पर नए मीटर नहीं लगने दिए. इस दौरान, कुछ कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाए गए. लेकिन मीटर अपडेटिंग में हुई गलती ने उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दीं.

मीटर नंबर बदलने से आने लगे गलत बिल

ग्रामीणों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली टीम ने पुराने मीटरों की संख्या को नए मीटरों में गलत तरीके से अपडेट कर दिया. इसके कारण एक मीटर का नंबर दूसरे मकान के मीटर में दर्ज हो गया. जब बिल बनना शुरू हुआ तो कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल गलत और ज्यादा आने लगे. इससे लोग हैरान और परेशान हो गए. गांव के उपभोक्ता गौरव, सुनील और फरीद ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर स्थानीय बिजलीघर में शिकायत भी दर्ज कराई है. लेकिन चार महीने बीत जाने के बाद भी बिल सही नहीं हो पाए हैं. गलत अपडेटिंग की वजह से कई परिवारों को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उनका असली बिल कितना है.

समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया

ग्रामीणों का कहना है कि हसनपुर लुहारी के बिजलीघर पर न तो बिल जमा करने की सही सुविधा है और न ही गलत बिल को ठीक कराने के लिए कोई ठोस कार्रवाई हो रही है. बिजली विभाग से उन्हें बताया गया है कि बिल को ठीक कराने के लिए अब उन्हें जिला मुख्यालय शामली जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी. इसके बाद ही मीटर का रिकॉर्ड सही किया जा सकेगा. इस वजह से गांव के उपभोक्ताओं को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. ऐसे में जहां स्मार्ट मीटर को बिजली व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए लगाया गया था, वहीं तकनीकी गड़बड़ियों और गलत अपडेटिंग की वजह से कुछ उपभोक्ताओं के लिए यह नई परेशानी बनता जा रहा है.

