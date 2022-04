Loudspeaker, Uttar Pradesh, UP, उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी सरकार के निर्देश के बाद अब मंदिर-मस्जिदों (Temples-Mosques) सहित धार्मिक स्थलों (Religious Places) से लाउडस्पीकर (Loudspeakers) हटाए जा रहे हैं. यूपी में अब तक 4,258 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और निर्धारित मानकों के अनुसार 28,186 की

यूपी पुलिस के ADG (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा, उत्तर प्रदेश में अब तक 4,258 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और निर्धारित मानकों के अनुसार 28,186 की आवाज कम की गई है. उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद मंदिर-मस्जिदों सहित धार्मिक स्थलों से अतिरिक्त लाउडस्पीकर को हटाया जा रहा है. अलाउद्दीन पुर की बड़ी मस्जिद और शिव मंदिर से सहमति से अतिरिक्त लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं. कई जगह लाउडस्पीकरों की आवाज कम कर दी गई.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विभिन्न धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं. लखनऊ जोन में विभिन्न धार्मिक स्थलों से 912 लाउडस्पीकर हटाए गए और 6400 लाउडस्पीकरों की आवाज मापदंडों के अनुसार आज दोपहर बाद 1 बजकर 10 मिनट तक कम कर दी गई.

