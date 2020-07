नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ योगी सरकार के सख्‍त रवैये के चलते उत्‍तर प्रदेश की पुलिस ने एक बड़े क्रिमिनल को मार शुक्रवार की रात एनकांउटर में मार गिराया है. यूपी पुलिस के स्‍पेशल टास्‍क फोर्स (Special Task Force) की टीम ने बाराबंकी में शुक्रवार की रात एक लाख रुपए के इनामी क्रिमिनल टिंकू कपाला उर्फ कमल किशोर को एक एनकाउंटर में मार गिराया है. मुठभेड़ स्‍थल से हथियार बरामद हुए हैं. Also Read - लैब टेक्नीशियन की अपहण और मर्डर केस: अपर पुलिस अधीक्षक समेत 4 पुलिस अफसर सस्‍पेंड

Tinku Kapala, a criminal carrying Rs 1 lakh reward on his arrest was injured in encounter with a team of Special Task Force. He was later declared brought dead at the hospital: Dr Arvind Chaturvedi, SP Barabanki on encounter of a wanted criminal last night pic.twitter.com/GjmHWJbuh8

