लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश के बहुचर्चित अनामिका शुक्‍ला मामले में यूपी पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने अनामिका शुक्ला घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र उर्फ राज को गिरफ्तार कर लिया है. घोटाले में एक आवेदक के दस्तावेजों पर कई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में कई अध्यापिकाएं पढ़ाती पाई गईं थीं. Also Read - योगी की उच्च स्तरीय टीम कोरोना प्रभावित 11 जिलों का करेगी दौरा, इन जिलों में पहुंच सकते हैं अधिकारी

एसटीएफ ने एक बयान में कहा कि पुष्पेंद्र के अलावा दो अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान जौनपुर के आनंद और खीरी के रामनाथ के रूप में हुई है. पुलिस ने उनके पास से एक लाइसेंसी पिस्तौल और सात कारतूस, मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं. Also Read - BSP चीफ मायावती ने CM योगी की तारीफ की, ट्वीट कर कहा- देर आए पर दुरस्त आए

UP Special Task Force (STF) has arrested three people – Pushpendra, Anand & Ramnath in connection with Anamika Shukla fraud case, in which several teachers got appointed in Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas across the state with the documents of one person. (Pic Source: STF) pic.twitter.com/oEB67RI2TA Also Read - दिल्‍ली-NCR, हरियाणा और यूपी में तेज आंधी, बिजली की गरज और चमक के साथ बारिश होगी

— ANI UP (@ANINewsUP) June 16, 2020