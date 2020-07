नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश के कानपुर के बिकरू गांव गांव में बीते 2/3 जुलाई की रात में 8 पुलिसकर्मियों की हत्‍या के मुख्‍य आरोपी विकास दुबे को उज्‍जैन से पुलिस टीम लेकर आज शुक्रवार को सुबह कानपुर पहुंच गई है. इससे पहले यूपी एसटीएफ की टीम सुबह करीब 4:30 बजे झांसी में दिखाई दी थी. यूपी पुलिस आज कानपुर की कोर्ट में विकास दुबे को पेश करेगी और उसकी रिमांड की मांग करेगी. Also Read - यूपी: रिचा दुबे भी बेटे के साथ अरेस्ट, विकास दुबे के सामने बैठाकर की जाएगी पूछताछ

अलसुबह यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर आते हुए झांसी में नजर आई थी. अब एसटीएफ टीम कानपुर पहुंच गई हैं. यूपी पुलिस आज विकास दुबे को कोर्ट में पेश कर सकती है और जघन्‍य हत्‍याकांड में पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की मांग कर सकती है.

Uttar Pradesh Special Task Force (STF) team along with history sheeter #VikasDubey who was arrested in Ujjain (Madhya Pradesh) yesterday, reaches Kanpur. pic.twitter.com/4DtjEQ6fcC

बता दें कि विकास दुबे को उसके दो साथियों के साथ मध्‍य प्रदेश पुलिस ने गुरुवार सुबह मध्य प्रदेश में उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के परिसर से गिरफ्तार किया था.

Uttar Pradesh Special Task Force (STF) team along with history sheeter #VikasDubey who was arrested in Ujjain yesterday, reaches Jhansi. Vikas Dubey is being brought to Kanpur. pic.twitter.com/ylZeKjYrCp

— ANI UP (@ANINewsUP) July 9, 2020