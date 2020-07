नई दिल्‍ली: मध्‍य प्रदेश के उज्‍जैन से कुख्‍यात अपराधी विकास को कानपुर लेकर लौट रही यूपी एसटीएफ टीम के काफिले का एक वाहन रास्‍ते में पलट गया. उज्‍जैन से कानपुर लाने के दौरान रास्‍ते में कई जगह बारिश भी हुई है. वाहन पलटने की जगह पर पुलिस मौजूद है. अभी विस्‍तृत विवरण की प्रतीक्षा है. Also Read - यूपी एसटीएफ विकास दुबे को लेकर पहुंची कानपुर, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश

घटनास्‍थल पर पुलिस मौजूद है और अभी विस्‍तृत विवरण की प्रतीक्षा है. Also Read - यूपी: रिचा दुबे भी बेटे के साथ अरेस्ट, विकास दुबे के सामने बैठाकर की जाएगी पूछताछ

बता दें कि बीते 2/3 जुलाई की रात में 8 पुलिसकर्मियों की हत्‍या के मुख्‍य आरोपी विकास दुबे को उज्‍जैन से पुलिस टीम लेकर कानपुर आ रही थी. हालांकि यूपी एसटीएफ टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच चुकी हैं.

Uttar Pradesh Special Task Force (STF) team along with history sheeter #VikasDubey who was arrested in Ujjain (Madhya Pradesh) yesterday, reaches Kanpur. pic.twitter.com/C405jxATZr

आज यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम विकास दुबे को 8 पुलिसकर्मियों की हत्‍या के मामले में कानपुर की कोर्ट में पेश करेगी और जांच में पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी.

One of the vehicles of the convoy of Uttar Pradesh Special Task Force (STF) that was bringing back #VikasDubey from Madhya Pradesh to Kanpur overturns. Police at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/7OTruZ2R7h

— ANI UP (@ANINewsUP) July 10, 2020