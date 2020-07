नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश के अमरोहा के 12वीं के उस्‍मान सैफी से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रविवार को मन की बात के दौरान बात की उसकी ऊंचाईयों पर थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह दुनिया के बेस्‍ट लीडर से बात कर रहा है. बता दें कि उस्‍मान सैफी ने 12वीं में टॉप किया है. Also Read - एक दिन में इन सेंटर्स में होंगे 10 हजार से अधिक COVID-19 टेस्‍ट, पीएम मोदी आज करेंगे शुरुआत

उस्‍मान सैफी ने कहा, मैं बहुत ही ज्‍यादा खुश हूं और मैं इसे शब्‍दों में बयान नहीं कर सकता हूं. प्रधानमंत्री ने मुझे वैदिक मैथमैटिक्‍स सीखने और इसे दोस्‍तों को सिखाने के लिए कहा है. मुझे भरोसा करने की स्थिति में नहीं था कि मैं दुनिया के बेस्‍ट लीडर से बात कर रहा हूं. Also Read - मन की बात: PM ने कहा, पाकिस्‍तान ने बड़े-बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने का दुस्‍साहस किया था

Amroha: Usman Saifi who topped 12th board exam received a call from PM Narendra Modi during PM’s Mann Ki Baat programme yesterday. He says,”I am overjoyed & I can’t express it in words. PM Modi advised me to learn Vedic Mathematics & teach my friends.” (26/7) pic.twitter.com/SE7ApxFGie Also Read - पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे देशवासियों से करेंगे 'मन की बात'

— ANI UP (@ANINewsUP) July 26, 2020