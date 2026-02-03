By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
यूपी शिक्षकों को बड़ी राहत: स्कूल बंद होने पर टीचर्स को भी मिलेगा ऑफ, योगी सरकार लाने जा रही नया नियम
यूपी में छुट्टी के दिन शिक्षकों को जबरन ड्यूटी पर बुलाने पर रोक की तैयारी चल रही है. खबर है कि शासन जल्द ही DIOS को आदेश जारी करेगा कि छुट्टी वाले दिन टीचर्स को स्कूल नहीं बुलाया जाए.
यूपी के शिक्षकों के लिए राहत देने वाली एक खबर सामने आई है. अब कोई भी जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) छुट्टी के दिन टीचर्स को बिना ठोस कारण के जबरन ड्यूटी पर नहीं बुला सकेगा. इसको लेकर पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी किए थे, लेकिन कई जिलों में उन आदेशों को हल्के में लिया गया. अब शासन ने इस लापरवाही पर सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है. माना जा रहा है कि जल्द ही शासन स्तर से कड़े दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, जिससे नियम तोड़ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके.
ठंड की छुट्टियों में उठा था विवाद
पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड पड़ी थी. हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री और शासन स्तर से स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया था. इसके बावजूद कई जिलों में डीआईओएस ने शिक्षकों के लिए स्कूल आना अनिवार्य कर दिया. कहीं-कहीं तो बाद में सूचना देकर छुट्टी के दिन शिक्षकों को स्कूल बुला लिया गया. इससे शिक्षकों में भारी नाराजगी फैल गई. शिक्षक संगठनों ने इसे मनमानी बताते हुए विरोध दर्ज कराया और शिक्षा निदेशालय से लेकर शासन तक शिकायतें भेजी गईं.
शासन अब सख्त रुख अपना रहा
शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस मुद्दे पर साफ और ठोस गाइडलाइन बनाई जाए. हालांकि, बताया जा रहा है कि निदेशालय के आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ. इसी वजह से अब शासन खुद इस मामले में हस्तक्षेप करने जा रहा है. प्रस्ताव है कि यदि किसी छुट्टी के दिन शिक्षक को ड्यूटी पर बुलाना जरूरी हो, तो पहले संयुक्त शिक्षा निदेशक (JD) से अनुमति लेना अनिवार्य किया जाएगा. बिना अनुमति बुलाने पर संबंधित डीआईओएस पर कार्रवाई हो सकती है.
शिक्षकों की मांग क्या है?
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री राजीव यादव ने साफ कहा है कि शिक्षक काम से भाग नहीं रहे हैं. अगर जरूरत पड़ी तो वे छुट्टी के दिन भी ड्यूटी करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें उचित प्रतिकर अवकाश (Compensatory Leave) मिलना चाहिए. उनका कहना है कि अगर एक दिन की छुट्टी में ड्यूटी कराई जाती है, तो बदले में एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए. यही न्यायसंगत और व्यावहारिक व्यवस्था है.
आगे सिस्टम में क्या बदलाव होगा?
अगर शासन के प्रस्तावित आदेश लागू होते हैं, तो इससे न केवल शिक्षकों को राहत मिलेगी बल्कि प्रशासनिक मनमानी पर भी लगाम लगेगी. छुट्टी का मतलब वास्तव में छुट्टी होगा, इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और कार्य-संस्कृति में पारदर्शिता आएगी.
