Uttar Pradesh, UP TET exam, railway stations, Trains, Kanpur, railway, video, Prayagraj: उत्तर प्रदेश में आज शनिवार को UP TET की परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों की भारी भीड़ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर पर नजर आई और यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इसके वीडियो और फोटोज सामने आए हैं. बता दें कि पूरे राज्य में करीब करीब 35 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था.

प्रयागराज में बस और रेलवे स्टेशनों पर UP TET की परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों की भारी भीड़ देखी गई. एक परीक्षार्थी ने बताया, "ट्रेनें कम थीं और वापस जाने में काफी दिक़्कत हो रही है. हमारे लिए कोई खास सुविधा नहीं है.इसमें करीब 35 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था.

Also Read - UP: बिजनेसमैन को मॉर्निंग-वॉक के दौरान बदमाशों ने किया अगवा, तलाश में जुटी पुलिस

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ आज शाम देखी गई, क्योंकि यूपी पीईटी 2022 परीक्षा के बाद बड़ी संख्या में उम्मीदवार अपने केंद्रों से लौट रहे थे.

#WATCH | UP: Rush of passengers witnessed at Kanpur Central railway station earlier this evening as a large number of candidates return from their centres after the UP PET 2022 exam. pic.twitter.com/92QUFoxLMK

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 15, 2022