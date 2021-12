UP TET Paper Leak: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में यूपी की योगी सरकार (UP CM Yogi Adityanath) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. यूपी सरकार की तरफ से जांच कर रहे एसटीएफ (STF) की टीम ने परीक्षा दौरान पीएनपी के सचिव रहे संजय उपाध्याय (Sanjay Upadhayay)को गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी (PNP) संजय उपाध्याय को इस मामले में कल निलंबित कर दिया गया था. निलंबन के बाद आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्हें अहम कार्य में गोपनीयता न बरतने और परीक्षा की शुचिता बरकरार न रख पाने में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है संजय उपाध्याय को लखनऊ से गिरफ्तार कर नोएडा ले जाया गया है.Also Read - UP News: रायबरेली में आग का गोला बनी बस, धू-धूकर जल उठी, लोग तमाशा देखते रहे, जल गए 15 यात्री

टीईटी का प्रश्नपत्र छापने वाली एजेंसी का निदेशक गिरफ्तार Also Read - UP News: श्रद्धालुओं के लिए आज और कल बंद रहेगा काशी विश्वनाथ मंदिर, कमिश्नर ने बताई है ये वजह

इसके पहले यूपी एसटीएफ ने प्रश्नपत्र छापने वाली एजेंसी के निदेशक राय अनूप प्रसाद को दिल्‍ली से गिरफ्तार किया था. इस एजेंसी को प्रश्न पत्र छापने का वर्क आर्डर संजय उपाध्याय ने ही जारी किया था, जिसकी पुष्टि होने के बाद संजय उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया था. यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि शुरुआती पूछताछ के बाद संजय उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है. Also Read - UPTET Exam 2021: अब 26 दिसंबर को होगी यूपी टीईटी की परीक्षा, कल पेपर लीक के बाद रद हुई थी

रविवार को टीईटी की परीक्षा हुई थी रद्द

बता दें कि 28 नवंबर को यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के एग्जाम के दौरान मथुरा, बुलंदशहर और गाजियाबाद में प्रश्नपत्र लीक होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सरकार ने आनन-फानन में परीक्षा को रद्द कर दिया था. यूपी की योगी सरकार की ओर से इस मामले की जांच का जिम्मा एसटीएफ को सौंपा गया है. वहीं शिक्षा विभाग इस महीने परीक्षा कराने की तैयारी में है.

वहीं पेपर लीक की घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. सीएम ने कहा था कि जो भी मामले में दोषी पाए जाएंगे, उनपर रासुका के तहत कार्रवाई होगी और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी