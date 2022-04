Uttar Pradesh, UP, MBA, Toronto, Canada, Ghaziabad: कनाडा के टोरंटो से मृतक छात्र कार्तिक वासुदेव का पार्थिव शरीर आज शनिवार की गाजियाबाद में उसके घर पहुंच गया है. टोरंटो में एमबीए की पढ़ाई कर रहे 21 वर्षीय छात्र कार्तिक वासुदेव की बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जब एयरपोर्ट से कार्तिक का शव गाजियाबाद में घर पहुंचा तो परिवार के लोगों का रो-रो कर बुरा हाल था. घर के आसपास गम छाया हुआ है. शव को देखते हुए परिवार के लोग भावुक हो कर फूट पड़े.Also Read - हमीरपुर रेड का वीडियो लीकः गुटखा व्यापारी के बेड से निकले करोड़ों के नोट, मशीन लगाकर गिनती कर रहे अधिकारी

कार्तिक के परिजनों ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का निवासी था और जनवरी में पढ़ाई के लिए कनाडा गया था. सेंट जेम्स टाउन के शेरबोर्न टीटीसी स्टेशन के ग्लेन रोड प्रवेश द्वार पर बृहस्पतिवार शाम को कार्तिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उसे अस्पताल ले जाया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. Also Read - यूपी: महंत बजरंग मुनि दास महिलाओं पर विवादित बयान देने के आरोप में गिरफ्तार

Uttar Pradesh | The mortal remains of Management student from Ghaziabad who was shot dead in Toronto, Canada arrived at his residence. pic.twitter.com/OPdUd1Ak2I

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 16, 2022