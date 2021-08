Uttar Pradesh, Saharanpur, Election Commission of India, Election Commission, Harda, Madhya Pradesh, cyber crime, hacking, MP, UP, Crime News, सहारनपुर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सहारनपुर जिले (Saharanpur district) से एक युवक को भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वेबसाइट हैक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी विपुल सैनी ने अपनी कम्प्यूटर की दुकान में हजारों की संख्या में मतदाता पहचान पत्र बनाए. वह मध्य प्रदेश के हरदा निवासी अरमान मलिक के इशारे पर काम कर रहा था और उसने तीन माह में 10 हजार से ज्यादा मतदाता पहचान पत्र बना लिए थे. साइबर सेल और सहारनपुर अपराध शाखा के संयुक्त दल की जांच में आरोपी विपुल सैनी बैंक खाते में 60 लाख रुपए पाए गए है. सैनी के खाते में इतनी रकम कहां से आई इसकी जांच की जाएगी.Also Read - India UK Special Flights: भारत-ब्रिटेन के बीच विशेष उड़ानों की सीमा प्रति सप्ताह 30 से बढ़ाकर 60 की गई

चुनाव आयोग की वेबसाइट पासवर्ड से लॉगइन करता था

सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस चेन्नपा ने बताया कि आरोपी विपुल सैनी ने यहां के नकुड़ इलाके में अपनी कम्प्यूटर की दुकान में हजारों की संख्या में मतदाता पहचान पत्र बनाए थे. पुलिस अधिकारी ने बताया कि सैनी आयोग की वेबसाइट में उसी पासवर्ड के जरिए लॉगइन करता था, जिसका इस्तेमाल आयोग के अधिकारी करते थे. आयोग को कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ और उसने जांच एजेंसियों को इसी जानकारी दी. एजेंसियों की जांच के दौरान सैनी शक के दायरे में आया और उन्होंने सहारनपुर पुलिस को सैनी के बारे में जानकारी दी.

एमपी के हरदा निवासी अरमान मलिक के इशारे पर काम कर रहा था

एसएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान सैनी के बताया कि वह मध्य प्रदेश के हरदा निवासी अरमान मलिक के इशारे पर काम कर रहा था और उसने तीन माह में दस हजार से ज्यादा मतदाता पहचान पत्र बना लिए थे. साइबर सेल और सहारनपुर अपराध शाखा के संयुक्त दल ने गुरुवार को सैनी को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी विपुल सैनी के बैंक खाते में 60 लाख रुपए

पुलिस अधीक्षक चेन्नपा ने बताया कि जांच में सैनी के बैंक खाते में 60 लाख रुपए पाए गए, जिसके बाद खाते से लेनदेन पर तत्काल रोक लगा दी गई है. उन्होंने कहा कि सैनी के खाते में इतनी रकम कहां से आई इसकी जांच की जाएगी.

आरोपी किसान का बेटा, कंप्‍यूटर की दुकान चलाता है

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में सैनी ने बताया कि एक पहचान पत्र के एवज में उसे 100 से 200 रुपए मिलते हैं. उसके घर से पुलिस ने दो कम्प्यूटर भी जब्त किए हैं. जांच एजेन्सी उसे अदालत में पेश करके उसकी न्यायिक हिरासत का अनुरोध करेगी. उन्होंने बताया कि सैनी के पिता किसान हैं. सैनी ने सहारनपुर जिले के एक कॉलेज से बीसीए किया है.