boyfriend-girlfriend found hanging on a tree with dupatta in Etawah, SUICIDE, UP NEWS, उत्तर प्रदेश में एक और एक लव-स्‍टोरी का दर्दनाक अंजाम हुआ है. दो युवा प्रेमियों को जब अपने प्‍यार के रिश्‍ते को अंजाम तक पहुंचने में पारिवारिक अड़चनों का सामना करना पड़ा तो दोनों ने मौत के गले लगाने का फैसला कर लिया. प्रेमी और प्रेमिका ने दोनों ने एक ही दुपप्‍टे का फंदा बनाकर एक पेड़ से लटक गया.Also Read - CWC की मीटिंग की तारीख तय हुई, कांग्रेस अध्‍यक्ष के चुनाव को लेकर हो सकता है कोई निर्णय

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ऊसराहार थाना क्षेत्र में परिजनों द्वारा शादी की अनुमति देने से इंकार करने पर प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली. Also Read - कालेज के गेट से 17 साल की लड़की को किडनैप कर किया 'रेप', इलाज के दौरान मौत; पुलिस ने बताई अलग कहानी

ऊसराहार थाना प्रभारी गंगा दास गौतम ने रविवार को मीडियाकर्मियों को बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम भवन्तु पुरा में आज सुबह सड़क किनारे लगे पेड़ पर एक युवक और एक युवती के फांसी पर लटके होने की सूचना मिली. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को उतारा जिनकी पहचान भवन्तु पुरा निवासी कुलदीप (23) और मैनपुरी के गांव थाना कुर्रा निवासी राधिका उर्फ रीतू के रूप में हुई है. Also Read - Lucknow New Restrictions: त्योहारी सीजन, विरोध को देखते हुए लखनऊ में लगाई गई नई पाबंदियां, जानिए क्या रहेगा बंद?

गौतम ने बताया कि दोनों ही शव लड़की के दुप्पट्टे से फांसी पर लटके थे. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि परिजनों द्वारा शादी की अनुमति देने से इइकार करने पर प्रेमी जोड़े ने यह कदम उठाया.