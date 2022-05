यूपी, रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला प्रशासन ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के दो भवनों को बुधवार की रात सील कर दिया. विश्वविद्यालय के एक अधिकारी आलम खान ने कहा , ”अधिकारियों ने इसे 24 मई की रात को सील कर दिया और नोटिस चिपका दिया. वे बाड़ लगाने का काम भी कर रहे हैं.”Also Read - बना रहे हैं उत्तर भारत घूमने का टूर तो जरूर ट्राय करें यहां के ये 15 व्यंजन, जानिए नॉर्थ इंडियन फूड में आपको क्या-क्या मिलेगा?

बता दें कि हाई कोर्ट ने बीते 10 मई को आज़म खान को अंतरिम जमानत देते हुए रामपुर जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया था कि वह जौहर विश्वविद्यालय के परिसर से जुड़ी शत्रु संपत्ति को 30 जून 2022 तक अपने कब्जे में लें और इसके इर्द-गिर्द चहारदीवारी बना दें.

अदालत ने कहा था कि भूमि का कब्जा लेने की उक्त कवायद जब रामपुर के जिलाधिकारी के संतोष के अनुसार पूरी हो जाए तो आजम खान की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया जाएगा.

Uttar Pradesh | Two buildings of Rampur’s Mohammad Ali Jauhar University sealed by the District Administration

“The officials sealed it last night, May 24 and pasted the notice. They are also carrying out the fencing work,” says Alam Khan, a university official pic.twitter.com/uNhU4oF8LN

