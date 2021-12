बरेली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शुक्रवार को बरेली में रोड शो (Amit Shah`S roadshow in Bareilly) किया. करीब डेढ़ घंटे में करीब ढाई किलोमीटर की दूरी तय की. इस मौके पर लोगों ने उन पर पुष्पवर्षा की. रोड शो के दौरान जनता को संबोधित करते हुए शाह ने लोगों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की याद दिलाई, जिसे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को समर्पित किया था.Also Read - UP: अमित शाह बोले- अखिलेश बाबू आपकी दूसरी पीढ़ी आ जाए तो भी न ट्रिपल तलाक वापस आएगा, न आर्टिकल 370

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, औरंगजेब के जमाने से ही काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालु वहां से लौटकर दुखी होते थे. बाबा को बरसों तक अपमानित अवस्था में रखा गया था. लेकिन आपने देखा कि मोदीजी ने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया और बाबा के दरबार को सजाया.

शाह ने बरेली के लोगों से कहा कि जब भी वे काशी जाएं, तो वे ‘मां गंगा’ का शुद्ध जल ले सकते हैं और बाबा (विश्वनाथ) की पूजा कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अब उप्र भ्रष्टाचार से बाहर निकल कर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है.

Akhilesh Yadav used to say ‘mandir wahin banayenge, tithi nahi batayenge’. Now let’s see if he can stop the construction of Ram Temple in Ayodhya. Public affection & support show that this crowd will bring BJP to power again with over 300 seats: Union HM Amit Shah in Bareilly, UP pic.twitter.com/wDzXN7Mftr

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 31, 2021