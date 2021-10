UP Unlock Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है. कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद राज्य सरकारों की तरफ से लगातार पाबंदियों में ढील का ऐलान किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है.Also Read - सुना है कि बीजेपी अपने 150 MLA के टिकट काटने जा रही... हमने 300 सीटों को पार कर लिया: अखिलेश यादव

कोरोना केस में कमी को देखते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने बड़ा फैसला किया है. योगी सरकार ने राज्य में लगे नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) को हटाने का ऐलान कर दिया. Also Read - UP: PM मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर से 7 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे, CM योगी ने दी ये जानकारी

In the wake of decline in cases, COVID night curfew to be ended across the state from today: Govt of Uttar Pradesh pic.twitter.com/JyKFNEZQJW

— ANI UP (@ANINewsUP) October 20, 2021