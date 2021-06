Uttar Pradesh Lockdown Update: कोरोना के मामले कम होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में अनलॉक का ऐलान कर दिया है. हालांकि पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) और नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा. बता दें कि राज्य के अन्य जिलों में पहले ही लॉकडाउन में ढील दे दी गई थी और मंगलवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन (Lockdown) की पाबंदी हटा दी गई है. लॉकडाउन (UP Lockdown) की पाबंदी हटने के बाद नोएडा मेट्रो (Noida Metro News) और लखनऊ मेट्रो (Lucknow Metro News) की सेवाएं भी बुधवार यानी 9 जून से बहाल हो जाएंगी. मेट्रो सेवा सुबह 7 बजे से शुरू होगी और रात 7 बजे तक चेलगी. Also Read - UP Unlock Latest Update: पूरी तरह से अनलॉक हुआ यूपी, अब बस Night Curfew रहेगा जारी, सीएम योगी ने किया ऐलान

इसके अलावा, सप्ताहांत कर्फ्यू वाले दिन शनिवार और रविवार को सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी. अब पीक ऑवर के दौरान मेट्रो सेवा 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होगी. जबकि बाकी समय में 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो मिलेगी. नोएडा मेट्रो रेल निगम (NMRC) की प्रबंध निदेशक ऋतु महेश्वरी ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से एनएमआरसी की सभी रेल सेवाएं बीते 1 मई से स्थगित कर दी गई थीं. हालांकि, अब गौतम बुद्ध नगर में लॉकडाउन से राहत मिल गई है. ऐसे में 9 जून से फिर से नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो सेवाएं बहाल करने का फैसला लिया गया है. Also Read - UP Lockdown-Unlock Updates: लखनऊ सहित चार जिले भी होंगे Unlock? सीएम योगी आज करेंगे ऐलान

उन्होंने कहा कि लोगों को नाइट कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर निकलने से रोकने के लिए सेवाएं रात आठ बजे तक ही संचालित की जाएंगी. सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक यात्री मेट्रो सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में सोमवार से अनलॉक होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल ने अपनी सेवाएं दिल्ली से नोएडा तक शुरू कर दी हैं. Also Read - UP Lockdown-Unlock Latest Update: यूपी के 71 जिलों में Corona Curfew से छूट, अब बस चार जिलों में ही जारी है लॉकडाउन की सख्ती

(इनपुट: भाषा)