UP Unlock/Lockdown Update: उत्तर प्रदेश में आज से सभी जिलों को अनलॉक कर दिया गया है. यानी आज से राज्य के सभी जिलों में जनजीवन सामान्य रहेगा. अब राज्य में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे. इस बीच राजधानी लखनऊ को भी पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है. राजधानी में आज से मेट्रो ट्रेने भी दौड़ने लगी हैं. मंगलवार को लखनऊ मेट्रो को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया. हालांकि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे और सप्ताहांत यानी शनिवार और रविवार को अब भी बाजार बंद रहेंगे.

राज्य की योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में कोविड-19 के उपचाराधीन मामलों के घटकर 600 से कम हो जाने के कारण सभी जिलों को अनलॉक करने का फैसला किया.

अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि बुधवार, नौ जून से पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में केवल रात सात बजे से सुबह सात बजे तक का रात्रि कर्फ्यू रहेगा. उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर हो गये हैं, क्योंकि सभी जिलों में इस समय सक्रिय संक्रमण के मामले 600 से नीचे हैं.

कोरोना वायरस की कम होती संक्रमण दर के दृष्टिगत जिलों में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रखने के लिए 600 उपचाराधीन मरीजों का मानक तय किया गया था.

सहगल ने बताया कि प्रदेश में इस समय कुल 14 हजार संक्रमित मरीज हैं. पिछले 24 घंटे में प्रदेश में संक्रमण के केवल 797 मामले आये हैं .

बाद में जारी एक सरकारी बयान के मुताबिक आज प्रदेश में कोई भी ऐसा जनपद नहीं है, जहां 600 से अधिक सक्रिय संक्रमण के मामले हों.

वक्तव्य के अनुसार ऐसे में सभी 75 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जा रही है. पूरे प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से सायं सात बजे तक बाजार खुल सकेंगे. आवागमन व अन्य गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो सकेंगी.