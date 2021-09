UP Unlock News: यूपी में कोरोना की दूसरी लहर अब थम चुकी है जिसे देखते हुए योगी सरकार ने खुली जगह पर शादी समारोह और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति भी दे दी है. सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या क्षेत्र पर निर्भर करेगी. इसके साथ ही शादी समारोह हो या कोई भी आयोजन हो, उसमें कोविड (COVID) प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. फेस मास्क और दो गज दूरी का जरूर ध्यान दिया जाए और इसके साथ ही आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार पर हेल्प डेस्क की स्थापना करना जरूरी है.Also Read - UP विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर, योगी कैबिनेट का आज होगा विस्तार, जितिन प्रसाद सहित 7 मंत्री लेंगे शपथ

बता दें कि यूपी में पिछले 24 घंटे में हुई 01 लाख 69 हजार 500 कोविड-19 के सैम्पल की टेस्टिंग में 71 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है. मात्र 04 जनपदों में 07 नए संक्रमित मरीज पाए गए है और इसी अवधि में 06 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं. वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के एक्टिव कोविड केस की संख्या 176 रह गई है. Also Read - Mahant Narendra Giri Death Case: सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा-अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा

यूपी में 16 लाख 86 हजार 712 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं. लेकिन यह सतर्कता और सावधानी बरतने का समय है. क्योंकि अभी थोड़ी सी लापरवाही संक्रमण को बढ़ाने का कारण बन सकती है. ऐसे में दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आ रहे लोगों की कोविड जांच जरूर किया जाना चाहिए. Also Read - CM Yogi Adityanath का बड़ा फैसला, यूपी में डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ेगी, जानिए कब होंगे रिटायर

Uttar Pradesh government allows holding wedding ceremonies and other events at open spaces, number of people to attend the function will depend on the area. COVID protocols must be followed and installation of COVID help desk is mandatory at the entry gate. pic.twitter.com/6kCcj8Squd

