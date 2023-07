Hindi Uttar Pradesh

UP News: Govt मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर के छात्र-छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वीडियो में पैरामेडिकल के छात्र-छात्राओं का एक समूह एक सभागार में बैठा दिख रहा है, जिनमें से एक छात्र दूसरी छात्रा के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है

फोटो प्रतीकात्मक

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर (Shahjahanpur) जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज (Government Medical College) में एक छात्र और छात्रा का कथित तौर पर अश्लील हरकत करते हुए एक (video of two students allegedly indulging in an obscene act) वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (viral Video) हो गया है. मेडिकल कालेज के प्राचार्य राजेश कुमार ने जांच के बाद कार्रवाई करने का भरोसा दिया है.

सोशल मीडिया पर सामने आये एक वीडियो में पैरामेडिकल के छात्र-छात्राओं का एक समूह एक सभागार में बैठा दिख रहा है, जिनमें से एक छात्र दूसरी छात्रा के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है.

मेडिकल कालेज के प्राचार्य राजेश कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि छात्रों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और हम कॉलेज की छवि किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे. (भाषा)

