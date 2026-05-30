यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला नया दांव, छोटे दलों को साथ लेकर NDA को कर रही मजबूत

यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई है. बीजेपी छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ पावर शेयरिंग मॉडल पर काम कर रही है, जबकि सपा के PDA नारे पर सवाल उठ रहे हैं.

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बीजेपी ने मंडल राजनीति को नए तरीके से पेश करते हुए नॉन-यादव OBC और नॉन-जाटव दलित वोटरों तक अपनी पहुंच बनाई.

डॉ. पतंजलि मिश्र, लेखक: यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही है. वहीं, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे वापसी का रास्ता तलाश रही है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों की राजनीति पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि यूपी में सिर्फ बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई नहीं चल रही, बल्कि असली मुकाबला छोटे क्षेत्रीय और जातीय दलों के राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी है. यही वजह है कि अपना दल, निषाद पार्टी और सुभासपा जैसे छोटे दल आज यूपी की राजनीति में बेहद अहम बन चुके हैं.

BJP ने छोटे दलों को सिर्फ साथी नहीं, हिस्सेदार बनाया

2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर 312 सीटें जीतकर बड़ी जीत दर्ज की थी. इतनी मजबूत स्थिति में होने के बावजूद पार्टी ने अपने सहयोगियों को नजरअंदाज नहीं किया. ओमप्रकाश राजभर की सुभासपा और अपना दल जैसे दलों को सरकार में जगह दी गई और उन्हें राजनीतिक महत्व भी मिला. बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं, बल्कि सत्ता में साझेदारी का मॉडल भी है. यही वजह है कि गैर-यादव पिछड़ी जातियों और छोटे सामाजिक समूहों के बीच बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती गई. बीजेपी ने मंडल राजनीति को नए तरीके से पेश करते हुए नॉन-यादव OBC और नॉन-जाटव दलित वोटरों तक अपनी पहुंच बनाई.

2022 चुनाव के बाद और मजबूत हुई रणनीति

2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने रालोद, सुभासपा और दूसरे छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की थी. चुनाव में सपा गठबंधन का प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा, लेकिन सत्ता तक पहुंच नहीं सका. दूसरी ओर बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ फिर सरकार बना ली. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि बाद में बीजेपी ने उन दलों को भी अपने साथ जोड़ लिया, जो पहले सपा गठबंधन में थे. ओमप्रकाश राजभर की सुभासपा और जयंत चौधरी की रालोद का NDA के करीब आना इसी रणनीति का हिस्सा माना गया. इससे बीजेपी की गठबंधन राजनीति और मजबूत दिखाई देने लगी.

PDA के नारे पर क्यों उठ रहे सवाल?

लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने PDA के नारे को जोर-शोर से आगे बढ़ाया. यह नारा राजनीतिक रूप से असरदार जरूर दिखता है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जिन पिछड़ी जातियों और छोटे दलों की बात PDA में की जा रही है, उनके कई नेता खुद NDA के साथ क्यों हैं? बीजेपी और उसके सहयोगी लगातार यही सवाल उठा रहे हैं. सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर कई बार यह आरोप लगा चुके हैं कि PDA में असली हिस्सेदारी कुछ खास जातियों तक सीमित रहती है. ऐसे में प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी की बहस अब और तेज हो गई है.

यूपी की राजनीति में बदल रहा है समीकरण

कभी बीजेपी पर केंद्रीकृत राजनीति करने का आरोप लगता था, लेकिन अब वही पार्टी छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सत्ता चला रही है. दूसरी तरफ सपा को यह साबित करना पड़ रहा है कि उसका PDA सिर्फ चुनावी नारा नहीं, बल्कि वास्तविक राजनीतिक साझेदारी का मॉडल भी है. आने वाले विधानसभा चुनाव में यही मुद्दा बड़ा राजनीतिक सवाल बन सकता है कि आखिर छोटे और पिछड़े वर्ग आधारित दलों को ज्यादा राजनीतिक स्पेस कौन दे रहा है. फिलहाल यूपी की राजनीति में गठबंधन और सामाजिक समीकरण दोनों ही चुनावी लड़ाई की सबसे बड़ी कुंजी बन चुके हैं.