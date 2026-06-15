Opinion: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस में बढ़ी दूरी? बयानों से मिले संकेत

ऋत्विक जायसवाल, लेखक: यूपी में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी हलचल अभी से ही तेज होती दिख रही है. समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं. हालांकि, दोनों दलों के नेताओं के बयान अलग तस्वीर दिखा रहे हैं. हाल के दिनों में दोनों पार्टियों के नेता सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे को लेकर खुलकर बोलते नजर आए हैं. इससे साफ संकेत मिल रहा है कि गठबंधन की राह उतनी आसान नहीं दिख रही, जितनी राजनीतिक चर्चाओं में दिखाई दे रही थी. खासतौर पर सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्थिति मजबूत दिखाने में लगे हैं.
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के हालिया बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सीटों को लेकर किसी से भीख नहीं मांगती और अगर गठबंधन होगा, तो बराबरी के आधार पर बातचीत होगी. इमरान मसूद ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है. उनके मुताबिक, पार्टी करीब 70 प्रतिशत बूथ स्तर तक अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है. यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरह का रुख दिखाया हो. इससे पहले भी वे कह चुके हैं कि गठबंधन में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और दोनों दल बराबरी के साथ आगे बढ़ते हैं.
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि हालिया पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों का असर अब यूपी की राजनीति में दिखाई दे रहा है. माना जा रहा है कि कुछ नेताओं को लग रहा है कि क्षेत्रीय दलों की ताकत पहले जैसी नहीं रही. इसी वजह से कांग्रेस अब पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामक और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती दिखाई दे रही है. राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस की बदली हुई रणनीति के तौर पर देख रहे हैं, जहां पार्टी गठबंधन की स्थिति में भी अपनी शर्तों को खुलकर सामने रख रही है.
राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति और उत्तर प्रदेश के कुछ समीकरणों के बीच तुलना की जा रही है. ऐसे में समाजवादी पार्टी की भविष्य की रणनीति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों से यह संकेत देने की कोशिश दिखाई दे रही है कि सपा को पहले जितना मजबूत नहीं माना जा रहा. इसी वजह से कांग्रेस लगातार बराबरी की भूमिका की बात कर रही है और अपने संगठन को भी मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है.
हाल ही में इमरान मसूद ने एक बयान में कहा था कि दूसरे राज्यों के चुनावी अनुभवों से सीख लेने की जरूरत है. अगर आगे बेहतर नतीजे चाहिए, तो बड़े स्तर पर साथ आना होगा. इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया. फिलहाल सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग और राजनीतिक तालमेल को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है. आने वाले समय में दोनों दल किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी.
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