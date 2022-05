गोंडा : यूपी में शादी टूटने से एक युवक इतना दुखी हो गया कि उसने खुद को आग लगाकर जान दे दी . जानकारी के मुताबिक , उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में यह घटना हुई है. एक युवती द्वारा शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली.Also Read - यूपी: सीनियर IPS देवेंद्र सिंह चौहान बनाए गए यूपी पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि युवक को बचाने के चक्कर में युवती और उसके माता-पिता व भाई भी जल गए. अधिकारियों के मुताबिक, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जबकि युवती और उसके परिजनों की हालत स्थिर बताई जा रही है.

पुलिस क्षेत्राधिकारी (सदर) लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि फर्रूखाबाद जिले के सलीमपुर अटासा का रहने वाला विमल किशोर (25) लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था. उसके साथ गोंडा जिले का महेश भी रहता था.

गौतम के अनुसार, विमल और महेश गहरी दोस्ती होने के कारण एक-दूसरे के घर आया-जाया करते थे. उन्होंने बताया कि इस बीच, विमल को महेश की छोटी बहन से प्यार हो गया और वह उससे बातचीत करने लगा.

गौतम के मुताबिक, विमल शुक्रवार को महेश के साथ उसके घर पहुंचा था और जब रात का खाना खाने के बाद लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने मना कर दिया.

लड़की के इनकार से क्षुब्ध होकर विमल ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और खुद को आग लगा ली. गौतम के अनुसार, लड़की के परिजनों ने आग बुझाने का प्रयास किया, जिसमें महेश और उसकी मां गंभीर रूप से, जबकि उसके पिता व बहन आंशिक रूप से जल गए.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने विमल को उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य चार लोगों का इलाज जारी है.

गौतम के मुताबिक, स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है. मृतक के परिजनों को घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है. (इनपुट भाषा)

UP: When girl turned down the marriage proposal, the young man committed self-immolation in her house