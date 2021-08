UP, wife shot dead her husband in Fatehpur distric : उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फतेहपुर जिले (Fatehpur district) के हथगाम कस्बे (Hathgam town) में एक महिला ने अपने पति की कथित रूप से गोली मारकर हत्या (wife shot and killed her husband ) कर दी. पति और पत्‍नी के बीच रात में विवाद हुआ तो गुस्‍साई पत्‍नी ने अपनी पति को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.Also Read - UP News: 493 साल बाद चांदी के झूले पर विराजे रामलला, रक्षाबंधन तक रहेंगे आसीन

घरेलू विवाद में हुए इस हत्‍याकांड के बाद मृतक की बेटी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है. Also Read - Sabse Jyada Sharab Pine Wale Log: देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा शराब पीते हैं लोग? जानें Study में क्या आया सामने...

फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बड़ी संझिया गांव की रहने वाली महिला ने अपने पति ओमप्रकाश मौर्य (57) की शुक्रवार रात गोली मारकर हत्या कर दी. Also Read - UP: EC की वेबसाइट हैक कर 10 हजार वोटर कार्ड बनाए, आरोपी के बैंक अकाउंट में 60 लाख मिले

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ओमप्रकाश और उसकी पत्नी के बीच रात में विवाद हुआ था, इसी दौरान ओमप्रकाश की पत्नी ने उसे गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी (ओमप्रकाश की) मौत हो गई. शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की बेटी की तहरीर पर हत्या का मामला दर्जकर महिला को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है.