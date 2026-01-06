सड़कों की भीड़ से मिलेगा छुटकारा! यूपी की इस नदी में दौड़ेगी वॉटर मेट्रो, जानें कैसे सफर होगा आसान

कोच्चि में वॉटर मेट्रो को सफलतापूर्वक चलाने के बाद, उत्तर प्रदेश ने भी इस क्लब में शामिल होने का फैसला किया है. यूपी सरकार ने लखनऊ में वॉटर मेट्रो सर्विस शुरू करने के लिए एक प्लान बनाया है.

UP Water Metro: कोच्चि वॉटर मेट्रो की शानदार सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश भी आधुनिक जल परिवहन की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. यूपी सरकार ने राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए वॉटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना तैयार की है. इस प्रोजेक्ट के तहत शहर की नदी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा और लोगों को तेज, सस्ता व पर्यावरण के अनुकूल सफर का विकल्प मिलेगा. वॉटर मेट्रो लखनऊ की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव ला सकती है.

लखनऊ एक बड़े ट्रांसपोर्ट बदलाव की कगार पर खड़ा है. सालों से, शहर के लोग ट्रैफिक जाम और घने धुएं से जूझ रहे थे. लेकिन अब, उत्तर प्रदेश सरकार इस समस्या के समाधान के लिए गोमती नदी की तरफ देख रही है. कोच्चि और वाराणसी में वॉटर मेट्रो के अच्छे काम को देखने के बाद, उन्होंने आधिकारिक तौर पर लखनऊ वॉटर मेट्रो को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है.

कोच्चि मेट्रो के डायरेक्टर संजय कुमार ने यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह से मिलकर एक बड़ी टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट सौंपी. यह सिर्फ एक बेसिक चेक नहीं था, बल्कि इस बात की गहराई से जांच थी कि क्या गोमती नदी सच में हाई-टेक पैसेंजर बोट्स को संभाल सकती है. रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि नदी एक मॉडर्न ट्रांजिट नेटवर्क के लिए तैयार है, जो राजधानी में लोगों के आने-जाने के तरीके को बदल सकता है.

यूपी वॉटर मेट्रो के लिए एक्शन प्लान

  • राज्य एक फुल-स्केल सिस्टम की योजना बना रहा है जो पानी पर मेट्रो जैसा लगेगा. सरकार का एक्शन प्लान कई टेक्निकल स्टेज में बंटा हुआ है ताकि यह पक्का हो सके कि सब कुछ सुरक्षित और सुचारू रूप से हो.
  • स्मार्ट नेविगेशन इंस्टॉल- नेविगेशनल एड्स से शुरुआत कर रहे हैं. ये हाई-टेक लाइटहाउस और सिग्नल की तरह हैं जो कैप्टन को नावों को सुरक्षित रूप से चलाने में मदद करते हैं, भले ही बाहर घुप अंधेरा हो या कोहरा हो.
  • हब बनाना- स्टेशनों के बिना मेट्रो नहीं हो सकती. प्लान में टर्मिनल और फ्लोटिंग जेट्टी शामिल हैं जो सीधे मुख्य सड़कों से जुड़ेंगे। इसका मतलब है कि आप बस से उतरकर सीधे नाव पर चढ़ सकते हैं.
  • स्मार्ट पेमेंट और सुरक्षा- नावें ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन (AFC) का इस्तेमाल करेंगी. असल में, आप मेट्रो स्टेशन की तरह ही अपना कार्ड टैप करेंगे। वे नावों के लिए आग सुरक्षा और AC सिस्टम पर भी स्टडी कर रहे हैं.
  • ग्रीन एनर्जी- यह 100% इको-फ्रेंडली प्रोजेक्ट है. वे इलेक्ट्रिक नावों को नदी को प्रदूषित किए बिना चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल डॉक और चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं.

साहसिक और स्मार्ट कदम

गोमती नदी में वॉटर मेट्रो लाने का प्लान एक साहसिक और स्मार्ट कदम है. यह एक साथ दो समस्याओं को हल करता है, यह यात्रा की आदतों को बेहतर बनाता है और एक ऐसी नदी का इस्तेमाल करता है जिसका सालों से कम इस्तेमाल हो रहा था. हालांकि हमें अभी भी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) और फाइनल टेंडर देखने हैं, लेकिन जिस गति से सरकार काम कर रही है, वह प्रभावशाली है. हालांकि खुलने की अंतिम तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द, लखनऊ के लोग सिर्फ गोमती नदी को देखेंगे ही नहीं, बल्कि उस पर यात्रा भी करेंगे.

