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अचानक खाते में आए 10 करोड़! फिर महिला ने जो किया, जानकर रह जाएंगे दंग
यूपी के मैनपुरी में एक महिला के बैंक खाते में अचानक से 10 करोड़ रुपये आ गए. आखिर अकाउंट में इतने पैसे आए कहां से और महिला ने उन पैसों का क्या किया, चलिए आपको बताते हैं...
यूपी के मैनपुरी जिले की रहने वाली सीता उस समय हैरान हो गईं, जब खेत में काम करते हुए उनके फोन पर बैंक से एक मैसेज आया. इस मैसेज में उनके खाते में जो बैलेंस दिख रहा था, वो चौंकाने वाला था. सीता, जो खेती के साथ-साथ एक छोटी किराना दुकान भी चलाती हैं, उन्होंने जब मैसेज देखा तो यकीन नहीं हुआ. उनके खाते में करीब 10 करोड़ रुपये यानी ₹9,99,49,588 दिखाई दे रहे थे.
ATM स्क्रीन बैलेंस देख चौंक गए मां-बेटे
मैसेज पढ़ने के बाद सीता अपने बेटे के साथ तुरंत बैंक पहुंचीं, लेकिन छुट्टी होने की वजह से बैंक बंद था. इसके बाद दोनों पास के ATM पर गए और वहां बैलेंस चेक किया. जैसे ही स्क्रीन पर 10 करोड़ की बड़ी रकम दिखी, तो मां-बेटे दोनों हैरान हो गए. उन्होंने इस पल का वीडियो भी बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. उनके मन में यह सवाल आया कि आखिर इतने पैसे कहां से आए?
सीता की ईमानदारी बनीं मिसाल
इतनी बड़ी रकम देखने के बावजूद सीता ने बहुत समझदारी दिखाई. उन्होंने तुरंत पैसे निकालने का कोई फैसला नहीं किया. उल्टा उन्होंने अपने परिवार को साफ कहा कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक खाते से एक भी रुपया नहीं निकाला जाएगा. इसके बाद वे वापस अपने खेत में काम करने चली गईं, जैसे कुछ हुआ ही न हो. उनकी इस ईमानदारी की हर कोई तारीफ कर रहा है.
गांव में चर्चा, लोगों ने की सराहना
सीता की इस घटना की चर्चा पूरे गांव और आसपास के इलाकों में होने लगी. पड़ोसी और रिश्तेदार उनके फैसले की खूब सराहना कर रहे हैं. आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग लालच में आ सकते हैं, लेकिन सीता ने धैर्य और ईमानदारी दिखाई. उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा कि उनके खाते में पहले सिर्फ ₹45,000 ही थे और वे अगले दिन बैंक जाकर खुद इस रकम को वापस करने की बात कहेंगी.
आखिर कहां से आया इतना पैसा?
बाद में जब बैंक अधिकारियों ने इस मामले की जांच की, तो सच्चाई कुछ और ही निकली. बैंक मैनेजर के अनुसार, सीता के खाते में वास्तव में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ था. जो बड़ी रकम दिखाई दे रही थी, वह एक तकनीकी कारण यानी लोन अकाउंट पर लगे ‘लियन’ की वजह से दिख रही थी. यानी यह सिर्फ सिस्टम की एंट्री थी, असली पैसा नहीं. इस तरह एक बड़ी गलतफहमी ने सभी को चौंका दिया, लेकिन सीता की ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया.
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