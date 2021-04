UP, Delhi, Noida, Aligarh Chhattisgarh, News: उत्‍तर प्रदेश में एक महिला ने अपनी शादी के दो साल बाद एक महिला ने अपने पति और उसकी बहनों पर ‘जबरन धर्म परिवर्तन’ करने का आरोप लगाया है. 23 वर्षीय महिला पूजा सोनी ने बताया कि अशोक राजपूत नाम के एक शख्‍स से दिल्‍ली में शादी की थी और नोएडा में वे रह रहे थे. पिछले से नोएडा में रह रहे थे. लेकिन अभी पिछले 22 को जब अशोक उसे मुझे अलीगढ़ के रीत गांव में अपने घर ले गया. वहां मुझे पता चला कि उसका नाम अफजल खान था. मुझे ‘नमाज’ पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और मेरी प्रार्थना करने से रोका गया.” Also Read - क्‍या दिल्‍ली में लगेगा लॉकडाउन? CM केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज 12 बजे बुलाई मीटिंग

महिला की शिकायत पर यूपी पुलिस ने 25 साल मुस्लिम युवक और उसकी दो बहनों के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है. बता दें कि पिछले साल नवंबर में लागू होने के बाद से राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत अब तक 32 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

खबरों के मुताबिक, महिला 23 वर्षीय पूजा सोनी छत्तीसगढ़ की रहने वाली है. उसने कहा कि उसने मार्च 2019 में अशोक राजपूत नाम के व्यक्ति से दिल्ली में शादी की थी, जहां वह एक अस्पताल में काम करती है. महिला के मुताबिक, “हमने एक मंदिर में शादी कर ली, और नोएडा में रहने लगे. ”

पुलिस को दी गई शिकायत में पूजा सोनी ने कहा, ” 22 मार्च को वह मुझे अलीगढ़ के रीत गांव में अपने घर ले गया. वहां मुझे पता चला कि उसका नाम अफजल खान था. मुझे ‘नमाज’ पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और मेरी प्रार्थना करने से रोका गया.”

महिला ने कहा, “8 अप्रैल को, वे मेरी बेटी को मुझसे दूर ले गए. फिर, उन्होंने मेरा नाम बदल दिया.” उसने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसे मथुरा में उतार दिया.

लोढ़ा पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभय कुमार शर्मा ने कहा, “अशोक राजपूत उर्फ अफजल खान को उत्तर प्रदेश निषेध धर्म परिवर्तन अध्यादेश और आईपीसी की धारा 323 (स्वैच्छिक रूप से आहत) के तहत मामला दर्ज किया गया है.”

अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. महिला का बयान सोमवार को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अदालत में दर्ज किया जाएगा.