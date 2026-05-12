'VIP काफिलों को कम करें, WFH पर जोर दें...', PM मोदी के आदेश के बाद योगी सरकार का आदेश

योगी आदित्यनाथ ने यूपी में VIP काफिलों को 50% कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. जानिए नए निर्देश के बारे में...

Published date india.com Published: May 12, 2026 11:03 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
'VIP काफिलों को कम करें, WFH पर जोर दें...', PM मोदी के आदेश के बाद योगी सरकार का आदेश
प्रधानमंत्री मोदी की बचत की अपील का असर अब जमीन पर भी दिखाई दे रहा है. (Photo from Zee News)

पीएम मोदी द्वारा पेट्रोल-डीजल की बचत और वर्क फ्रॉम होम मॉडल फिर से लागू करने की अपील के बाद, योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी लोगों के वाहन काफिलों में 50 प्रतिशत तक कटौती की जाए. सरकार चाहती है कि राज्य में ईंधन की खपत कम हो और सरकारी खर्चों पर भी नियंत्रण रखा जा सके.

Work From Home पर दिया जोर

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, सीएम योगी ने लोगों से भी ईंधन बचाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जहां संभव हो, वहां लोग मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें. इसके साथ ही PNG जैसे वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है. सरकार ने वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) को अपनाने की सलाह भी दी है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी बैठकें, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन आयोजित किए जाएं, जिससे यात्रा और ईंधन दोनों की बचत हो.

मंत्रियों और नेताओं ने शुरू की पहल

प्रधानमंत्री मोदी की बचत की अपील का असर अब जमीन पर भी दिखाई दे रहा है. यूपी की योगी सरकार के कई मंत्री और जनप्रतिनिधि खुद आगे आकर सरकारी सुविधाओं का कम इस्तेमाल कर रहे हैं. राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपने एस्कॉर्ट वाहन वापस कर दिए हैं और कहा है कि वह जिलों के दौरे के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि जिले के बाहर सरकारी काम से जाने पर वह ट्रेन से सफर करना पसंद करेंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी कम कर दी है.

लखनऊ नगर निगम ने भी उठाए कदम

लखनऊ में भी सरकार की इस पहल का असर देखने को मिल रहा है. मेयर सुषमा खरकवाल ने उन्हें मिले दो सरकारी वाहनों में से एक वाहन वापस कर दिया है. साथ ही नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें. जिन अधिकारियों के पास दो वाहन हैं, उन्हें केवल एक वाहन रखने को कहा गया है. मेयर ने अधिकारियों को यह सलाह भी दी कि वे दिन में बार-बार आने-जाने के बजाय घर से ही खाना लेकर आएं, ताकि ईंधन की बचत हो सके. सरकार का मानना है कि अगर अधिकारी और आम लोग मिलकर छोटे-छोटे कदम उठाएं तो इससे बड़ी मात्रा में ईंधन और सरकारी खर्च बचाया जा सकता है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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