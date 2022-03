Yogi-Akhilesh: उत्तर प्रदेश में हालिया हुए विधानसभा चुनावों में एक दूसरे पर बयानी वार-पलटवार करने वाले नेता जब विधानसभा (UP Legislative Assembly) में मिले तो मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक की शपथ (Oath-Taking of Newly-Elected Legislators) लेने के बाद योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) जब अपनी सीट की ओर बढ़ रहे थे तभी उनका सामना अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) से हो गया जो विपक्षी खेमे में खड़े थे. दोनों ने एक दूसरे का मुस्कुराकर अभिवादन किया. सीएम योगी और अखिलेश ने हाथ भी मिलाया और उसके बाद योगी उनके कंधे पर हाथ रखकर अपनी सीट की तरफ बढ़ चले.Also Read - UP: BJP समर्थित बागी सपा विधायक नितिन अग्रवाल बड़े अंतर से यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए, CM योगी ने SP पर हमला किया

#WATCH Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath meets Leader of Opposition Akhilesh Yadav in the Legislative Assembly during oath-taking of newly-elected legislators #Lucknow pic.twitter.com/7r6fX7ErjX

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 28, 2022