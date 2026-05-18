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Up Yogi Cabinet Decisions Gets Lands In 1 Rupee Medical College

योगी सरकार का बड़ा ऐलान: सिर्फ ₹1 में मिलेगी मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन, जानें डिटेल

योगी सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए 1 रुपये में जमीन देने का फैसला किया है. इसके अलावा, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन तक मुफ्त करने जैसे बड़े फैसले लिए गए.

कैबिनेट बैठक में OBC आरक्षण और सीटों के आवंटन को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है. (Photo from ANI)

योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इनमें स्वास्थ्य, पंचायत चुनाव, मेट्रो सेवा और आम लोगों की सुविधाओं से जुड़े कई चीजें हैं. सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ 1 रुपये में मिलने वाली मेडिकल कॉलेज की जमीन को लेकर हो रही है. सरकार का मानना है कि इससे राज्य में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा. इसके अलावा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को 21 दिनों तक मुफ्त करने और पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन जैसे फैसलों को भी आम जनता के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है.

सिर्फ ₹1 में मिलेगी मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन

योगी सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों को बढ़ावा देने के लिए एक रुपये की सांकेतिक दर पर जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा सकें ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें. माना जा रहा है कि इस फैसले से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और डॉक्टरों की कमी दूर करने में भी मदद मिलेगी. साथ ही मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में निवेश और नए अवसर भी बढ़ेंगे. स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में इसे यूपी सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है.

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पंचायत चुनाव के लिए बनेगा पिछड़ा वर्ग आयोग

कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC आरक्षण और सीटों के आवंटन को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है. सरकार ने इस विषय पर रिपोर्ट तैयार करने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी है. माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण और सीटों के निर्धारण का काम किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और निष्पक्ष बनेगी. इस फैसले को राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है.

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और मेट्रो को लेकर राहत

सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए जन्म और मृत्यु के 21 दिनों तक पंजीकरण और प्रमाण पत्र को पूरी तरह मुफ्त करने का फैसला लिया है. इससे लोगों को सरकारी फीस से राहत मिलेगी और जरूरी दस्तावेज आसानी से बन सकेंगे. इसके अलावा, लखनऊ मेट्रो परियोजना को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है. चारबाग से वसंत कुंज तक मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए एमओयू पर मुहर लगा दी गई है. माना जा रहा है कि इस नए रूट से राजधानी में ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी.

लोहिया संस्थान में बनेगा बड़ा इमरजेंसी सेंटर

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences में 1010 बेड वाले नए इमरजेंसी सेंटर के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है. यह सेंटर गंभीर मरीजों के इलाज के लिए तैयार किया जाएगा, जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. सरकार का कहना है कि इससे लखनऊ समेत आसपास के जिलों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी. बढ़ती आबादी और अस्पतालों में बढ़ते दबाव को देखते हुए इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है.

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