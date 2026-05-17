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उत्तर प्रदेश के नए मंत्रियों को मिले विभाग, भूपेंद्र चौधरी को MSME तो मनोज पांडेय को मिला ये मंत्रालय, देखें List
UP Minister Portfolio: योगी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों को विभाग सौंप दिए हैं. MSME, ऊर्जा, खाद्य और राजस्व समेत कई अहम विभागों में अब नए मंत्री काम संभालेंगे.
UP Minister Portfolio: उत्तर प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है. योगी सरकार ने कैबिनेट में शामिल सभी 8 मंत्रियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं. लंबे समय से इस सूची का इंतजार किया जा रहा था. अब विभाग मिलने के बाद नए मंत्री अपने कामकाज की शुरुआत करेंगे. सरकार ने इस बार अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और संगठन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभागों का बंटवारा किया है.
भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडेय को बड़ी जिम्मेदारी
सरकार ने वरिष्ठ नेता भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME विभाग की जिम्मेदारी दी है. वहीं मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद विभाग सौंपा गया है. ये दोनों विभाग सरकार के लिए काफी अहम माने जाते हैं. MSME विभाग रोजगार और छोटे उद्योगों से जुड़ा है, जबकि खाद्य एवं रसद विभाग राशन और जरूरी सामान की सप्लाई व्यवस्था संभालता है. ऐसे में इन विभागों में तेजी से काम होने की उम्मीद जताई जा रही है.
राज्य मंत्रियों को भी मिले अहम विभाग
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग दिया गया है. वहीं सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की जिम्मेदारी मिली है. इसके अलावा राज्य मंत्री कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग दिया गया है. कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है. सरकार का मानना है कि इन विभागों में नए मंत्री बेहतर तरीके से काम को आगे बढ़ाएंगे.
सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा को भी मिली जिम्मेदारी
योगी सरकार ने सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी है. यह विभाग जमीन और प्रशासनिक मामलों से जुड़ा होता है. वहीं हंसराज विश्वकर्मा को MSME विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है. सरकार का कहना है कि नए मंत्रियों के आने से विभागों में बेहतर तालमेल और तेजी देखने को मिलेगी. खासतौर पर विकास से जुड़े कामों में गति आने की उम्मीद की जा रही है.
सरकार ने विकास कार्यों में तेजी का जताया भरोसा
विभागों के बंटवारे के बाद अब सभी नए मंत्री अपने-अपने विभागों का काम संभालेंगे. मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने सभी मंत्रियों को नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी हैं. माना जा रहा है कि आने वाले समय में MSME, ऊर्जा, खाद्य और पशुधन जैसे विभागों में कई नई योजनाओं और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदेश में विकास और प्रशासन दोनों मजबूत होंगे.
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