आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अप्रैल से लागू करने जा रही ये नई व्यवस्था
योगी सरकार ने यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों में नई व्यवस्था के लिए 301.19 करोड़ रुपये का फंड भी मंजूर किया है. आइए जानते हैं ये नई सुविधा आखिरकार क्या होगी?
यूपी की योगी सरकार ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. दरअसल, यूपी के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल से रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है. इस नई प्रणाली का मकसद लाभार्थियों को पहले से ज्यादा पौष्टिक और संतुलित आहार उपलब्ध कराना है. यह व्यवस्था भारत सरकार की गाइडलाइन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की जा रही है. खास बात यह है कि इस पहल के साथ यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों में इस तरह की रेसिपी आधारित पोषण व्यवस्था लागू होगी. सरकार का मानना है कि इससे बच्चों के कुपोषण को कम करने और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने में काफी मदद मिलेगी.
पुष्टाहार के लिए कैसे काम करेगा फेस रिकग्निशन सिस्टम
नई व्यवस्था के तहत, अनुपूरक पुष्टाहार के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) लागू किया जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार का वितरण केवल इस डिजिटल प्रणाली के माध्यम से ही मान्य होगा. इस तकनीक की मदद से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थियों को सही समय पर और सही मात्रा में पोषण सामग्री मिले. साथ ही वितरण प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाएगी. सरकार का उद्देश्य है कि तकनीक का इस्तेमाल करके योजना को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए.
ज्यादा कुपोषित बच्चों के लिए खास आहार व्यवस्था
सरकार ने अतिकुपोषित बच्चों के लिए भी विशेष आहार की व्यवस्था की है. इसके तहत अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार पौष्टिक भोजन दिया जाएगा. छह महीने से एक साल तक के बच्चों को पौष्टिक हलवा दिया जाएगा. वहीं एक से तीन साल तक के बच्चों के लिए बाल संजीवनी नाम का विशेष पौष्टिक हलवा उपलब्ध कराया जाएगा. तीन से छह साल तक के बच्चों को पौष्टिक हलवा और दलिया दोनों दिए जाएंगे. इस नई रेसिपी आधारित व्यवस्था में केवल कैलोरी और प्रोटीन ही नहीं बल्कि 11 जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी शामिल किए गए हैं. इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद मिलने की उम्मीद है.
रेसिपी आधारित पोषण से मिलेगा संतुलित आहार
सरकार का कहना है कि यह नई व्यवस्था बच्चों और महिलाओं को संतुलित और पौष्टिक आहार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. पहले जहां सामान्य टेक होम राशन दिया जाता था, वहीं अब रेसिपी के आधार पर तैयार किए गए खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे. इन रेसिपी में पोषण मानकों का खास ध्यान रखा गया है, ताकि लाभार्थियों को जरूरी ऊर्जा और पोषक तत्व मिल सकें. इससे गर्भवती और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा और बच्चों के कुपोषण को कम करने में भी मदद मिलेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि सही पोषण मिलने से बच्चों के विकास और उनकी प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार होगा.
व्यवस्था मजबूत करने के लिए 301.19 करोड़ का फंड
इस पूरी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा आर्थिक फैसला भी लिया है. सरकार ने वायबिलिटी गैप फंड के रूप में 301.19 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. यह राशि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रही उत्पादन इकाइयों को दी जाएगी, जो रेसिपी आधारित पुष्टाहार तैयार करती हैं. दरअसल, इन इकाइयों को पुराने लागत मानकों के कारण आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में सरकार ने यह फंड देकर उनकी संभावित आर्थिक हानि की भरपाई करने का फैसला किया है. इससे उत्पादन इकाइयों का संचालन बेहतर तरीके से हो सकेगा और आंगनबाड़ी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण टेक होम राशन की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी.
