UP, Uttar Pradesh, Sambhal, News: एक जवान लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बाप की धारदार हथियारों से गोदकर हत्‍या कर दी. यह सनसनीखेज मामला उत्‍तर प्रदेश के संभल जिले में सामने आया है. पुलिस ने आरोपी युवती और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों ने अपना अपराध स्‍वीकार कर लिया है.

संभल के एसपी चक्रेश मिश्रा ने कहा, फतेहुल्लागंज में एक पुरुष के साथ उसके रिश्ते पर आपत्ति जताने वाले पिता की हत्या करने के आरोप में एक युवती को गिरफ्तार किया गया है. युवती और उसके प्रेमी ने 17 नवंबर और 18 नवंबर की दरम्यानी रात को आदमी की हत्या कर दी. उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा."

A woman has been arrested for allegedly killing her father who objected to her relationship with a man in Fatehullaganj, Sambhal

“The woman and her lover killed the man on the intervening night of Nov 17 & Nov 18. They will be produced before a court,” says SP Chakresh Mishra pic.twitter.com/AuN9Pk8mA2

