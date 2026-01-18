By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
UP ग्राम पंचायतों में बड़े बदलाव की तैयारी, जानिए क्या है योगी सरकार का प्लान
UP News: यूपी को गरीब मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार जीरो पावर्टी अभियान चलाएगी, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में बदलाव होगा. आइए जानते हैं पूरा प्लान क्या है?
योगी सरकार राज्य को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाने जा रही है. यूपी सीएम चाहते हैं कि विकास का लाभ कमजोर लोगों तक पहुंचे. इसी सोच के तहत ‘जीरो पावर्टी अभियान’ शुरू करने की तैयारी चल रही है. इस अभियान में सिर्फ सरकारी तंत्र नहीं, बल्कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा. राज्य सरकार चाहती है कि शिक्षा संस्थान सामाजिक बदलाव की इस मुहिम में सीधे गांवों से जुड़ें. इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ से होगी और सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.
जानें क्या है योगी सरकार का प्लान?
जीरो पावर्टी अभियान के तहत, यूपी के विश्वविद्यालय और कॉलेज 10 से 15 ग्राम पंचायतों को गोद लेंगे. इसके लिए संस्थानों और जिला प्रशासन के बीच MoU साइन किया जाएगा. इन ग्राम पंचायतों में चिन्हित निर्धन परिवारों के सर्वांगीण विकास पर काम किया जाएगा. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र, खासकर एनएसएस, एनसीसी और एमएसडब्ल्यू जैसे कोर्स से जुड़े विद्यार्थी, वालंटियर के रूप में गांवों में जाकर काम करेंगे. ये छात्र परिवारों की जरूरतों को समझेंगे और उन्हें आजीविका, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ने में मदद करेंगे. इससे छात्रों को भी जमीनी अनुभव मिलेगा और गांवों को नई ऊर्जा.
नोडल शिक्षक की तैनाती की जाएगी
अभियान को सही ढंग से चलाने के लिए हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में एक नोडल शिक्षक की तैनाती की जाएगी. ये शिक्षक पूरे कार्यक्रम की निगरानी करेंगे और गांवों में चल रही गतिविधियों का मार्गदर्शन करेंगे.छात्रों द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किस परिवार को किस तरह की मदद की जरूरत है. कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार, उद्यमिता और रोजगार से जुड़े अवसरों की माइक्रो प्लानिंग की जाएगी. जरूरतमंद युवाओं को स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट से जोड़ा जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और स्थायी आय का जरिया पा सकें.
नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी
इस पूरे अभियान को मजबूत बनाने के लिए जिला प्रशासन की अहम भूमिका होगी. जिलाधिकारी स्तर पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ MoU किए जाएंगे और त्रैमासिक समीक्षा बैठकें होंगी. इन बैठकों में काम की प्रगति, चुनौतियों और सुधारों पर चर्चा की जाएगी. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जीरो पावर्टी परिवारों को सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले. पात्र लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया में भी सहायता दी जाएगी, ताकि कोई भी योजना से वंचित न रह जाए. इस तरह सरकार, शिक्षा संस्थान और युवा मिलकर यूपी को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करेंगे.
