Uttar Pradesh Zila Panchayat Chief Polls 2021: कोरोना के कम होते मामलों के बाद उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव का ऐलान भी हो गया है. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष पद (UP Zila Panchayat Chief Election) के लिए तीन जुलाई को मतदान होगा. इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी. राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष विभिन्न जिलों की जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं. Also Read - UP News: योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई है कैबिनेट मीटिंग, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर

अधिसूचना के मुताबिक 26 जून को नामांकन होगा और इसी दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 29 जून है. मतदान 3 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा. इसके बाद मतगणना शुरू की जाएगी. Also Read - UP Politics: यूपी में सियासी अटकलों का बाजार गर्म, अचानक लखनऊ पहुंचे राधा मोहन सिंह, राज्यपाल से मिले

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चार चरणों में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मत डाले गए थे. पहले चरण में 15 अप्रैल, दूसरे में 19 अप्रैल, तीसरे में 26 अप्रैल और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुआ था. राज्‍य में चारों चरणों में ग्राम पंचायत सदस्य के करीब सात लाख 32 हजार, ग्राम पंचायत प्रधान के 58,176, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 75,852 तथा जिला पंचायत सदस्य के 3,050 पदों के लिए मत डाले गये थे. Also Read - UP Gram Panchayat Election: यूपी में प्रधान और पंचायत सदस्य के खाली पदों पर इस दिन होंगे चुनाव, जानें निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी सभी जरूरी तारीखें...

मालूम हो कि यूपी के सभी जिलों से लॉकाउन जैसी सख्त पाबंदियां पहले ही हटा ली गई हैं. राज्य में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी. शुरुआती दौर में 55 जिलों में लॉकडाउन में ढील दी गई थी. उस समय सरकार ने तय किया था कि जिस जिले में 600 से कम एक्टिव केस रह जाएंगे वहां, ढील दी जाएगी.

(इनपुट: भाषा)