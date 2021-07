UP Zila Panchayat Chunav 2021: उत्तर प्रदेश के 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का बहुप्रतिक्षित चुनाव आज सुबह 11 बजे से शुरू हो चुका है जो दोपहर तीन बजे तक चलेगा और आज ही मतदान के बाद मतगणना होगी और चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. बता दें कि राजधानी लखनऊ सहित सभी 53 जिलों के कलेक्ट्रेट में चुनाव के मद्दे नजर सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है. बता दें कि प्रदेश में जिन 22 जिलों में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं उनमें 21 भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं. इस चुनाव में भाजपा का सपा से सीधा मुकाबला है. Also Read - UP Zila Panchayat Adhyaksh Chunav: उत्तर प्रदेश के 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कल होगा मतदान, जानिए अपने जिले का हाल

75 में से 22 जिलों में निर्विरोध चुन लिए गए हैं पंचायत अध्यक्ष

इससे पहले प्रदेश की 75 जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 29 जून को नामांकन वापसी के अंतिम दिन 21 जिलों में भाजपा और एक इटावा जिले में सपा के उम्मीदवार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और बाद बाकी शेष 53 जिलों में आज सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है.तीन बजे तक मतदान की अवधि खत्म होने के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.

यहां है भाजपा और सपा का सीधा मुकाबला

मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, हापुड़, बिजनौर, संभल, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरेया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, कौशांबी, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, लखनऊ, अमेठी, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले है, ऐसे में जिला पंचायत के चुनाव परिणामों को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल की तरह लिया जा रहा है. आज के चुनाव में जहां रामपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव और सुल्तानपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है वहीं एटा, सीतापुर और जौनपुर में चतुष्कोणीय मुकाबला होगा. जबकि 45 जिलों में भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला होगा.