UP Zila Panchayat Chunav 2021: उत्तर प्रदेश के 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का बहुप्रतिक्षित चुनाव आज सुबह 11 बजे से शुरू हुआ और अपराह्न तीन बजे खत्म हुआ जिसके बाद आज ही मतदान के बाद मतगणना जारी है और शाम तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. आज राजधानी लखनऊ सहित सभी 53 जिलों के कलेक्ट्रेट में चुनाव के मद्दे नजर सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था के बीच मतदान हुआ, लेकिन कई जगहों से हंगामे की खबरें मिलती रहीं. की गई है. बता दें कि प्रदेश में जिन 22 जिलों में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं उनमें 21 भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं. इस चुनाव में भाजपा का सपा से सीधा मुकाबला है.

RESULTS LIVE UPDATES

हाथरस में सीमा उपाध्याय ने जीत दर्ज की है। कासगंज में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजयी घोषित हो गई हैं

प्रतापगढ़ में भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी क्षमा सिंह ने मतदान में धांधली का आरोप लगाने के बाद समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गईं. उनके साथ सैकड़ो भाजपा नेता भी धरने पर बैठे रहे.

अयोध्या में मतदान के दौरान कलेक्ट्रेट बैरियर में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. इसके बाद पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा.

बरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के कक्ष संख्या 11 में मतदान के दौरान सपा जिलाध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने गेट नंबर 6 पर हंगामा शुरू किया उनका आरोप था कि पुलिस ने अंदर जा रहे उनके नेताओं से अभद्रता की है.

कासगंज जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी समर्थ यादव और भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी रतनेश कश्यप के बीच सीधा मुकाबला रहा.

23 जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे.

कानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 32 जिला पंचायत सदस्य सुबह 11 से तीन बजे तक अंग्रेजी में वन और टू लिखकर वरीयता के आधार पर मतदान किया है.

फिरोजाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के चलते मक्खनपुर चौराहे पर शनिवार सुबह से ही भारी भीड़ जुटी रही. सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी.

अंबेडकरनगर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए कलेक्ट्रेट में आज मतदान हुआ. यहां से भाजपा प्रत्याशी साधू वर्मा और सपा प्रत्याशी अजीत यादव मुकाबले में आमने-सामने हैं.