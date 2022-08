Farmani Naaz, YouTube, YouTuber, Muzaffarnagar, Meerut, UP, Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला यूट्यूबर के शिवभजन गाने से मुस्लिम समुदाय के मौलवियों को भारी आपत्ति हो गई है और उन्होंने इस गैरइस्लामिक करार दिया है. कुछ मुस्लिम मौलवियों ने कथित तौर पर इसे ‘इस्लामिक विरोधी’ कहा, यह कहते हुए कि इस्लाम में गाना और नृत्य करना प्रतिबंधित है. बता दें कि मुस्लिम महिला यूट्यूबर गायक फरमानी नाज़ ने हाल ही में YouTube पर एक शिव भजन ‘हर हर शंभू’ जारी किया था.Also Read - यूपी: कानपुर के स्कूल में सुबह की प्रार्थना के दौरान इस्लामिक प्रेयर पढ़ने पर अभिभावकों ने आपत्ति जताई

देवबंद के उलेमा मौलाना मुफ्ती असद कासमी ने मुस्लिम महिला के शिव भजन गाने पर कहा, इस्लाम में किसी भी तरह का गाना और डांस करना जायज नहीं है. यह इस्लाम में वर्जित है. मुसलमानों को ऐसी किसी भी चीज़ से बचना चाहिए जो वर्जित है. स्त्री द्वारा गाया गया गाना इजाजत देने लायक नहीं है, यह वर्जित है. उसे इससे बचना चाहिए.

Singing and dancing of any sort is not permissible in Islam. This is forbidden in Islam. Muslims should refrain from anything that is forbidden. The song sung by the woman is not permissible, it is forbidden. She should refrain from it: Maulana Mufti Asad Qasmi, Ulama of Deoband pic.twitter.com/xV0wP0rt9B

