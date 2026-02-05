Hindi Uttar Pradesh

UP वालों के लिए खुशखबरी! इस शहर में होगा मेट्रो का विस्तार, बनेंगे 12 नए स्टेशन; अब और आसान होगा सफर

Lucknow Metro News: ओल्ड लखनऊ में रहने वाले लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है. लखनऊ मेट्रो के विस्तार के लिए सरकार ने नए डिजाइन सलाहकार (DDC) का चयन कर लिया है. जैसे ही डिजाइन का काम पूरा हो जाएगा वैसे ही निर्माण काम की शुरूआत कर दी जाएगी.

Lucknow Metro News

Lucknow Metro: ओल्ड लखनऊ में रहने वाले लाखों लोगों के लिए मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला है. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) ने लखनऊ मेट्रो फेज-1B के तहत लाइन-2 यानी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए डिजाइन सलाहकार (DDC) का चयन कर लिया है. स्पेन की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कंपनी AYESA को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है. करीब 5,801 करोड़ रुपये की लागत वाला यह कॉरिडोर चारबाग से वसंत कुंज तक शहर की कनेक्टिविटी को नया आयाम देगा.

किस कंपनी को मिला ठेका?

लखनऊ मेट्रो विस्तार की दिशा में लंबे समय से अटका यह प्रोजेक्ट अब तेजी से आगे बढ़ेगा. UPMRC ने ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए AYESA को विस्तृत डिजाइन सलाहकार नियुक्त किया है. कंपनी ने 15.90 करोड़ रुपये की सबसे कम बोली लगाकर यह अनुबंध हासिल किया. इसके तहत सिविल, आर्किटेक्चरल और इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग का काम किया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक, डिजाइन से जुड़ा काम पूरा होते ही निर्माण से जुड़े टेंडर भी जारी किए जाएंगे.

कितना लंबा होगा ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर?

फेज-1B के अंतर्गत बनने वाला यह ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर कुल 11.165 किलोमीटर लंबा होगा. यह लाइन चारबाग रेलवे स्टेशन से शुरू होकर वसंत कुंज तक जाएगी. इसका मुख्य उद्देश्य पुराने लखनऊ की घनी आबादी वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाना है. केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, जिसके बाद से UPMRC ने इसकी तैयारियां तेज कर दी थीं. इस कॉरिडोर की डिजाइन खास होगी. कुल रूट में से 6.879 किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड और 4.286 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा. पुराने शहर की ऐतिहासिक इमारतों और संकरी गलियों को ध्यान में रखते हुए बड़ा हिस्सा भूमिगत रखा गया है.

बनेंगे 12 नए स्टेशन

ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर कुल 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे. इनमें 7 अंडरग्राउंड और 5 एलिवेटेड स्टेशन होंगे. अंडरग्राउंड स्टेशनों में चारबाग, गौतम बुद्ध मार्ग, अमीनाबाद, पांडेगंज, सिटी रेलवे स्टेशन, मेडिकल चौराहा और चौक शामिल हैं. वहीं एलिवेटेड स्टेशनों में ठाकुरगंज, बालागंज, सरफराजगंज, मूसा बाग और वसंत कुंज शामिल होंगे. यह कॉरिडोर अमीनाबाद, चौक और यहियागंज जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों के साथ-साथ KGMU जैसे प्रमुख चिकित्सा संस्थानों को भी जोड़ेगा.

पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

नई मेट्रो लाइन लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरों—बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और क्लॉक टॉवर—को बेहतर कनेक्टिविटी देगी. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. कॉरिडोर के शुरू होने के बाद लखनऊ मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 34 किलोमीटर हो जाएगी. साथ ही वसंत कुंज में एक नया मेट्रो डिपो भी विकसित किया जाएगा.

