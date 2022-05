Viral Video, Namaz, Aligarh,UP, Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक कॉलेज में एक प्रोफेसर का नमाज अदा करते वीडियो वायरल हुआ. इसके बाद जब सोशल मीडिया में मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा , तो कॉलेज के प्रिंसिपल को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा.Also Read - वीर सावरकर की बात कांग्रेस ने मानी होती तो देश विभाजन की त्रासदी से बच गया होता: सीएम योगी

अलीगढ़ के एक कॉलेज के एक शिक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा , तो प्राचार्य ने कहा, समिति का गठन कर मामले में रिपोर्ट ली जाएगी. इसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी. Also Read - Bride Groom Video: जयमाला में दूल्हे को पहना दिया सांप, बदले में उसने दुल्हन के गले में डाल लिया अजगर- देखें वीडियो

UP: A video of a teacher offering Namaz at Shri Varshney College in Aligarh went viral

A committee will be formed & then on the basis of the report action will be taken. We’ll not allow such activities to happen in college: College Principal, Professor Anil Kumar Gupta pic.twitter.com/lNui6kBAcU

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 28, 2022