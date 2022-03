Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, DELHI, UP : उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कार्यवाहक सीएम योगी (CM-designate Yogi Adityanath) आज बुधवार की शाम दिल्‍ली आए हुए हैं. योगी आदित्‍यनाथ दिल्‍ली में बीजेपी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) के निवास पर पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात की है. दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक होने जा रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ नए सरकार मंत्रिमंडल के नामों पर पर चर्चा करेंगे. यूपी बीजेपी संगठन से कल 70 नामों का पैनल दिल्ली भेजा था और आज इन 70 नामों में से 45-50 नाम आज फ़ाइनल किए जा सकते हैं. इसमें यूपी में डिप्टी सीएम के नामों पर भी चर्चा होगी. कल विधायक दल की बैठक से पहले मंत्रिमंडल के नाम तय किए जाएंगे. इस बैठक में बीजेपी के राष्‍ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे.Also Read - Bihar: VIP के तीन विधायक बीजेपी में हुए शामिल, पार्टी चीफ मुकेश सहनी को लगा बड़ा झटका

दिल्‍ली में बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें बीजेपी अध्‍यक्ष के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्‍तर प्रदेश के बीजेपी संगठन प्रभारी सुनील बंसल समेत कुछ अन्‍य बीजेपी के शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं. माना जा रहा है कि सरकार के नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर खाके पर विचार विमर्श किया जाएगा. यह भी तय हो सकता है कि किसे मंत्र‍िमंडल में शामिल किया जाएगा.

Uttar Pradesh CM-designate Yogi Adityanath meets BJP president JP Nadda at the latter’s residence, in Delhi pic.twitter.com/G3iV6fr7Of

